Вниманию «евробляхеров»: принят закон о снижении таможенных пошлин на ввоз авто из-за границы 8 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Это один из двух законопроектов, необходимых для легализации автомобилей на еврономерах.