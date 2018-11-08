Общество

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Вниманию «евробляхеров»: принят закон о снижении таможенных пошлин на ввоз авто из-за границы

Вниманию «евробляхеров»: принят закон о снижении таможенных пошлин на ввоз авто из-за границы
Это один из двух законопроектов, необходимых для легализации автомобилей на еврономерах.
Верховная Рада в четверг, 8 ноября, приняла во втором чтении и в целом один из базовых законопроектов №8487 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств», которым меняются правила ввоза и растаможки автомобилей на еврономерах. За законопроект проголосовали 250 депутатов, сообщает ЗН.

Документ предусматривает снижение таможенных пошлин на регистрацию автомобилей, ввезенных из-за границы. Согласно законопроекту, акцизный сбор на авто будут рассчитывать на основе таких базовых ставок: новые авто с бензиновым двигателем – 50 евро вместо нынешних 102, а с дизельным двигателем – 75 евро. При этом, в зависимости от объема двигателя и возраста машины, размер пошлин будет изменяться согласно коэффициенту с поправкой на возраст автомобиля.

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Также в течение первых 90 дней у владельца авто будет «скидка» на растаможку по новой формуле в размере 50%. То есть, стоимость растаможки авто будет составлять только половину от рассчитанной по новой формуле.

Сама формула будет выглядеть так:

Базовая ставка х Коэффициент двигателя х Коэффициент возраста = Сумма акцизного налога

Пример расчета акцизного налога для авто с бензиновым двигателем:

объем двигателя 2000 см3, год выпуска авто 2012 (полных 5 лет)

50 (евро) х 2 (2000 см3 / 1000) х 5 (лет) = 500 евро.

Пример расчета акцизного налога для авто с дизельным двигателем:

объем двигателя 1600 см3, год выпуска авто: 2007 (полных лет 10)

75 (евро) х 1,6 (1600 см3 / 1000) х 10 (лет) = 1200 евро.

Однако, кроме акциза, в стоимость растаможки авто также входят еще три платежа: НДС (20%), ввозная пошлина (10%) и сбор в Пенсионный фонд (3-5% от стоимости).

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