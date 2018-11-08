Рада провалила законопроект о семейной медицине

За законопроект проголосовали только 165 депутатов, против был один, еще 159 не голосовали. Также депутаты отказались поддержать проект закона за основу, возвращение его в комитет на доработку, сообщает
портал ЗН.
– Проект закона я объявляю отклоненным, – заявил спикер парламента Андрей Парубий.
Согласно пояснительной записке к проекту закона сеть учреждений первичной медицинской помощи до сих пор не сформирована должным образом и не обеспечивает потребностей населения в качественной и доступной первичной помощи. Создание условий для развития первичной медицинской помощи на принципах первичной медпомощи должно было позволить сохранение и укрепление здоровья населения Украины.
Законопроект должен был сохранить ФАПы в селах и обеспечить сельское население надлежащим доступом к медицине.