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Рада провалила законопроект о семейной медицине

Рада провалила законопроект о семейной медицине
Верховная Рада провалила законопроект №6634 «О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины».
За законопроект проголосовали только 165 депутатов, против был один, еще 159 не голосовали. Также депутаты отказались поддержать проект закона за основу, возвращение его в комитет на доработку,  сообщает портал ЗН.

– Проект закона я объявляю отклоненным, – заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Согласно пояснительной записке к проекту закона сеть учреждений первичной медицинской помощи до сих пор не сформирована должным образом и не обеспечивает потребностей населения в качественной и доступной первичной помощи. Создание условий для развития первичной медицинской помощи на принципах первичной медпомощи должно было позволить сохранение и укрепление здоровья населения Украины.

Законопроект должен был сохранить ФАПы в селах и обеспечить сельское население надлежащим доступом к медицине.

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