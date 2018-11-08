В Харькове пройдет всеукраинский «Вертеп-фест»: программа

Организаторы ожидают
, что зрителями фестиваля станут более 10 тысяч харьковчан и гостей города – благодаря большому количеству фестивальных площадок и событиям под открытым небом. Помимо центральных локаций, два дня фестиваля вертепные коллективы будут играть на альтернативных площадках: в детских больницах, военных госпиталях и торгово-развлекательных центрах.
Неизменной традицией останется акция «Нова радість стала», в которой в 2017 году принимали участие 3, а в 2018 – уже 5 городов (вместе с Харьковом). Кроме того, для всех коллективов, принимающих участие в «Вертеп-фесте – 2019», впервые пройдут зажигательные «Етновечорниці».
Предварительная программа
12 января (основной день фестиваля)
Утром – выступления на социальных локациях (детские дома, больницы, военные госпитали);
13: 30 - 14:30 – парад вертепов на главной улице города;
14:30 - 14:45 – проведение Всеукраинской акции «Нова радість стала»;
14:45 - 15:00 – торжественное открытие на центральной площади города - майдане Свободы;
15:00 - 21:00 – интерактивные выступления коллективов на локациях: центральная площадь города - майдан Свободы, площадка перед ХНАТОБом им. Н. Лысенко, площадка перед памятником Шевченко, площадки в парках города и в любимых местах отдыха харьковчан.
13 января
12:00 - 14:30 – для участников фестиваля – прогулки и экскурсии по городу, выступления-экспромты.
15:00 - 18:00 – «Етновечорниці» – общая встреча участников фестиваля и обмен знаниями, практикой, проведение мастерских по традиционным зимним, рождественским праздникам представителями всех областей Украины и различных этнических сообществ харьковчан; ужин.
Справка
«Вертеп-фест» основан в 2017 году, когда по инициативе харьковских пластунов Благотворительный фонд «Харьков с тобой» впервые организовал проведение Всеукраинского фестиваля вертепов в канун Старого Нового года в Харькове. На протяжении вот уже двух лет двухдневное действо собирает около 1000 участников из всех уголков Украины – представителей вертепных театров, колядников, фольклорно-театральных коллективов, аматорских объединений. Уже традиционно организаторы фестиваля хотят показать разнообразие обычаев различных регионов Украины, вертепных костюмов, фольклора.
Приветствуется любой формат спектаклей и вертепы: традиционные и современные, детские и взрослые, музыкальные и драматические. Также приглашаются к участию коллективы, которые не играют непосредственно вертепы, но имеют хоровую программу колядок.