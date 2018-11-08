В Харькове пройдет всеукраинский «Вертеп-фест»: программа

Масштабное праздничное мероприятие, сочетающее аутентичный национальный характер, древние традиции и современные интерпретации, состоится 12 и 13 января 2019 года.

Справка

«Вертеп-фест» основан в 2017 году, когда по инициативе харьковских пластунов Благотворительный фонд «Харьков с тобой» впервые организовал проведение Всеукраинского фестиваля вертепов в канун Старого Нового года в Харькове. На протяжении вот уже двух лет двухдневное действо собирает около 1000 участников из всех уголков Украины – представителей вертепных театров, колядников, фольклорно-театральных коллективов, аматорских объединений. Уже традиционно организаторы фестиваля хотят показать разнообразие обычаев различных регионов Украины, вертепных костюмов, фольклора.



Приветствуется любой формат спектаклей и вертепы: традиционные и современные, детские и взрослые, музыкальные и драматические. Также приглашаются к участию коллективы, которые не играют непосредственно вертепы, но имеют хоровую программу колядок.