Мир

  • 87
    •  / 

Раскрыта тайна миниатюрного роста пигмеев

Раскрыта тайна миниатюрного роста пигмеев
По мнению исследователей, маленький рост и короткие шаги являются эволюционным преимуществом в тропических лесах.
Международная группа ученых заявила о том, что ей удалось найти возможное объяснение низкого роста пигмеев, которые живут в джунглях. По мнению исследователей, низкий рост и, соответственно, короткие шаги являются эволюционным преимуществом для жизни в тропических лесах, сообщает ЗН со ссылкой на Phys.org.

Причины низкого роста пигмеев давно интересовали ученых. Предполагалось, что небольшое тело лучше рассеивает тепло или лучше приспособлено к высокой влажности. В новом же исследовании ученые предложили новую гипотезу и провели ряд экспериментов для ее проверки.

Исследователи предположили, что низким людям легче передвигаться по джунглям, чем людям с более высоким ростом. Для того, чтобы проверить гипотезу, ученые построили несколько моделей, которые имитировали движение людей разного роста по джунглям, а затем наблюдали за тем, как реальные люди высокого роста и пигмеи пробирались через джунгли Малайзии и Боливии.

В результате оказалось, что невысокие пигмеи лучше передвигались по джунглям, чем высокие люди. Исследователи установили, что более короткие шаги позволяют пигмеям быстрее пробираться сквозь плотный подлесок.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2209 грн
100 USD 2789.7 грн
100 EUR 3204.52 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи