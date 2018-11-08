Раскрыта тайна миниатюрного роста пигмеев

Международная группа ученых заявила о том, что ей удалось найти возможное объяснение низкого роста пигмеев, которые живут в джунглях. По мнению исследователей, низкий рост и, соответственно, короткие шаги являются эволюционным преимуществом для жизни в тропических лесах, сообщает
ЗН со ссылкой на Phys.org.
Причины низкого роста пигмеев давно интересовали ученых. Предполагалось, что небольшое тело лучше рассеивает тепло или лучше приспособлено к высокой влажности. В новом же исследовании ученые предложили новую гипотезу и провели ряд экспериментов для ее проверки.
Исследователи предположили, что низким людям легче передвигаться по джунглям, чем людям с более высоким ростом. Для того, чтобы проверить гипотезу, ученые построили несколько моделей, которые имитировали движение людей разного роста по джунглям, а затем наблюдали за тем, как реальные люди высокого роста и пигмеи пробирались через джунгли Малайзии и Боливии.
В результате оказалось, что невысокие пигмеи лучше передвигались по джунглям, чем высокие люди. Исследователи установили, что более короткие шаги позволяют пигмеям быстрее пробираться сквозь плотный подлесок.