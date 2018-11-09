В Харькове начинают расшифровывать «Код Косенко»

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Сергей Лихоманенко – украинский музыкант, дирижер, организатор экспериментальных оркестров Eclectic Sound Orchestra и Kiev Grand Classic. Идейный вдохновитель создания новых музыкальных стилей на грани электронного звука и традиционных инструментов. Осуществляет музыкальные записи с использованием симфонического оркестра и современных инструментов. Член президиума Всеукраинской ассоциации джаза, музыкальный продюсер Киевского планетария. Ведет благотворительную деятельность по поддержке молодых музыкантов, будучи учредителем и организатором фестиваля поддержки молодых исполнителей «Таланты нации».



Виктор Косенко (1896 – 1938) – украинский композитор, пианист, педагог, музыкант. В историю отечественной музыки вошел как мастер лирических произведений различных жанров. Характерная особенность творчества Косенко – сочетание лучших достижений европейской музыки с национальным украинским мелосом. Косенко оставил после себя десятки произведений, которые вошли в золотой фонд украинской фортепианной музыки. Одним из самых известных произведений композитора является «11 этюдов в форме старинных танцев» для фортепиано.



Леонид Бильчинский (1924 – 2011) – звукорежиссер, музыкант, педагог, основатель украинской школы звукорежиссуры. Бильчинский является автором оркестровок и переводов произведений европейской и мировой классики. Его первые цифровые записи на компакт-дисках пяти симфоний Б. Лятошинского признаны одними из лучших в мире.

Молодые музыканты сыграют «11 этюдов в форме старинных танцев» «украинского Моцарта» Виктора Косенко в реконструированной оркестровке Леонида Бильчинского.Концерт пройдет в Доме Алчевских, и начнется в 19:00. Руководить оркестром будет дирижер из Киева Сергей Лихоманенко.– С программой «Код Косенко», которая нацелена на популяризацию украинской классической музыки, мы планируем выступить во всех крупных городах страны. Кроме того, к проекту уже проявили интерес в Италии, Эстонии, Азербайджане, – рассказывает Сергей Лихоманенко. – Ведь Виктор Косенко – один из интереснейших композиторов XX века, который создал музыкальные шедевры мирового класса. Стартуем мы в Харькове, именно здесь 90 лет назад состоялось первое исполнение «Героической увертюры» – дебютного симфонического произведения этого выдающегося композитора.«11 этюдов ...» интересны и тем, что в них в музыкальной форме зашифровано своего рода музыкальное послание композитора, отсюда и название концерта – «Код Косенко». Цикл построен по сюитному принципу. В основе произведения – традиционная сюита эпохи барокко, состоящая из старинных танцев: алеманда, куранта, сарабанда и жига. Но автор значительно расширяет цикл, вводит два гавота, два менуэта, бурре, ригодон, пасакалью. Зачем он это делает, и почему он размещает эти танцы именно в такой, а не в другой последовательности, можно понять, только послушав это замечательное произведение, «расшифровав», таким образом, «Код Косенко».Следующее выступление МАСО пройдет 16 ноября. Это будет концерт «В мажоре осень золотая», в котором прозвучат произведения Шуберта, Бетховена и Брамса. Дирижер – Петр Толстуха (Киев). Начало – в 19:00.