Знаменитая харьковчанка рассталась с тренером и теперь будет выступать в сборной 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Победительница Итогового турнира WTA, первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина завершила сенсационной победой на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.

Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. Благодаря этой победе, харьковская теннисистка завершила сезон на четвертой позиции в мировой теннисном рейтинге: в ее активе 5350 зачетных баллов (для сравнения: у лидера рейтинга – румынки Симоны Халеп – 6921 балл).



– Для меня было невероятным ощущением попасть в Сингапур на Итоговый турнир WTA. Я переговорила со своей командой, и мы решили, что терять нечего и выложимся на все 100, чтобы использовать шанс. Был серьезный настрой на этот турнир – то, над чем я работала последние года два. Настрой мне очень и очень помог. Мы с командой нашли нужные слова, Энди Беттлс помог найти мой путь, – призналась Элина Свитолина.



Именно Энди Беттлс стал новым тренерам харьковской теннистки. До этого он был лишь просто ее спарринг-партнером. Элина недавно отказалась от услуг Нико Савиано, и поиск нового коуча стал ее целью в межсезонье.



Цели на новый, 2019 год, у украинки весьма амбициозные. Сезон она откроет в австралийском Брисбене, куда отправится в ранге действующей победительницы турнира. Затем Свитолину ждет Открытый чемпионат Австралии. Далее она планирует сыграть за сборную Украины в матче Кубка Федерации против команды Польши. 4-летняя теннисистка по ряду причин не выступала за национальную команду на Кубке Федераций. Женской сборной Украины по теннису не удалось сохранить место во Второй мировой группе, теперь она будет выступать на третьем уровне. Теперь, как считает сама спотсменка, выйдет сильная команда. И здорово, что играть предстоит в Польше – туда может приехать немало болельщиков, а еще и «местные» подтянутся.



– Надеюсь, здоровье после Австралии позволит мне. В прошлом году, к сожалению, вернулась моя старая травма, и я не смогла выступить за сборную. В этом сезоне я постараюсь подготовиться как можно аккуратнее и избежать той травмы, которая случилась в прошлом сезоне, – заявила Элина Свитолина.



В начале февраля команда отправится в Польшу, где 6-9 числа состоятся поединки командного турнира в Первой группе Евро-Африканской зоны.



Элина Свитолина уверена, что может достичь вершины тенниса в следующем году. И стать первой ракеткой мира.



И самое главное: Элине Свитолиной присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Украины». А несколько дней назад Свитолину отметили наградой «Гордость Украины».