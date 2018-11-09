«Тепловой удар»: в Харьковской мэрии объяснили, почему батареи холодные

Очередной брифинг по теплоснабжению и теплообеспечению провел директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Он сообщил следующее: сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» в круглосуточном режиме устраняют дефекты на теплосетях, чтобы до конца рабочей недели подключить к теплоснабжению все жилые дома Харькова.
– Городские власти понимают, что в тех домах, в которые еще не подан теплоноситель, ждут тепла, и, поверьте, тепловики работают над этим вопросом фактически 24 часа в сутки. Каждый день к теплу подключаются около 70 домов. Харьковским городским головой Геннадием Кернесом поставлена задача: до субботы подать тепло во все дома, – сообщил Юрий Сидоренко.
Как выяснилось, основные проблемы с теплоснабжением возникли в Киевском и Шевченковском районах, которые обслуживает ТЭЦ-5. Предприятие практически пять месяцев простаивало, возобновив свою работу только в середине октября. ТЭЦ-5 – частная компания (ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5»), на которую городская власть влияния не имеет.
– Это частная структура, которая сама решает, в каком режиме ей работать. Предприятие готовит теплоноситель фактически для всего города, и мы очень зависим от него. На сегодняшний день теплоэлектроцентраль еще не вышла на необходимые мощности. В течение пяти месяцев, которые не работала ТЭЦ-5, трубы стояли без воды, и когда теплоэлектроцентраль начала подавать теплоноситель, на сетях возникло множество дефектов. Это и послужило причиной отсутствия теплоснабжения в двух районах, – объяснил Юрий Сидоренко.
При этом он добавил, что оплачивать услуги теплоснабжения харьковчане будут только со дня фактической подачи тепла в дома. Тоже касается и оплаты горячего водоснабжения.
Если верить пресс-службе горсовета
, вечером 7 ноября тепло было подано еще в 68 жилых домов Шевченковского и Киевского районов. По состоянию на 8:00 8 ноября в Харькове к теплу было подключено 98% жилых домов.
Юрий Сидоренко акцентировал внимание присутствовавших журналистов на том, что в этом году «Харьковские теплосети» заменили рекордное количество теплосетей – 44 км, 19 из них – тепломагистрали диаметром от 600 до 1000 мм. Работа по ремонту теплосетей в городе продолжается.