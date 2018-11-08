Здоровье

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Кардиологи предупредили любителей энергетических напитков

Кардиологи предупредили любителей энергетических напитков
Энергетики относятся к одним из самых вредных напитков.
Как сообщает сайт "МедДэйли", Медицинская школа Макговерна рассказала, чем энергетики опасны, причем, и для молодых, здоровых людей. Ученые протестировали энергетики на 44 добровольцах 20 лет, которые не курили.

В самом начале (до употребления пары банок энергетика) и через полтора часа производилась оценка состояния сосудов добровольцев (диаметр просвета сосудов). Оказалось, после употребления энергетиков просвет сократился в два раза, что говорило об острой недостаточности сосудистой функции.

И виноват в этом состав - кофеин, таурин, сахар и другие добавки, которые являются практически идентичными для всех энергетиков. К счастью, так как добровольцы молоды и не имели болезней, негативный эффект от употребления энергетиков был обратим.

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