Происшествия

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Водителя «Лексуса», сбившего насмерть пешеходов под Харьковом, привезли в суд на коляске

Водителя «Лексуса», сбившего насмерть пешеходов под Харьковом, привезли в суд на коляске
8 ноября в Киевском районном суде Харькова решался вопрос об избрании меры пресечения для 43-летнего жителя Дергачей Алексея Босенко, который на автомобиле Lexus сбил на пешеходном переходе в поселке Солоницевка двух мужчин.
Примечательно, что сразу же после ДТП анализы показали, что водитель был трезв. Но мужчина пережил серьезный шок.

К слову, с этого момента, а прошло уже почти три дня, здоровье Алексея Босенко изрядно подкосилось. На заседание он приехал на каталке и в сопровождении бригады скорой медицинской помощи. Якобы у него поднялось давление.





Киевский районный суд Харькова избрал Алексею Босенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 тыс грн, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, что авария произошла вечером 5 октября в поселке Солоницевка. Погибли два местных жителя – 31 и 43 года. Один из них скончался на месте, второй – в машине «скорой».

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