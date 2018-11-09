Рада проголосовала за повышение табачного акциза 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты о повышении акцизного налога на табачные изделия и ряда других акцизов.