Экономика

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Рада проголосовала за повышение табачного акциза

Рада проголосовала за повышение табачного акциза
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты о повышении акцизного налога на табачные изделия и ряда других акцизов.
Об этом сообщает НВ.

За законопроект №9260 проголосовали 233 народных депутата при минимально необходимых 226.

Так, предлагается увеличить ряд акцизных ставок на табачные изделия на 9%. Экологический налог также планируют увеличить и рассрочить его на пять лет.

Помимо этого, законопроект касается усиления мер контроля над оборотом топлива и спирта.

Согласно пояснительной записке, предлагается установить нулевую ставку акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

Законопроектом планируют установить, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога полного и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм - с 1 октября 2019 года.

Напомним, что ранее Верховная Рада приняла закон об увеличении табачного акциза в 4,5 раза до 2025 года.

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