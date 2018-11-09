Рада проголосовала за повышение табачного акциза

Об этом сообщает
НВ.
За законопроект №9260
проголосовали 233 народных депутата при минимально необходимых 226.
Так, предлагается увеличить ряд акцизных ставок на табачные изделия на 9%. Экологический налог также планируют увеличить и рассрочить его на пять лет.
Помимо этого, законопроект касается усиления мер контроля над оборотом топлива и спирта.
Согласно пояснительной записке, предлагается установить нулевую ставку акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.
Законопроектом планируют установить, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога полного и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм - с 1 октября 2019 года.
Напомним, что ранее Верховная Рада приняла закон об увеличении табачного акциза в 4,5 раза до 2025 года.