В Харьковской области намерены закрыть все военкоматы 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области с 31 декабря 2019 года военные комиссариаты будут расформированы, а им на смену придут территориальные центры комплектования и социальной поддержки – ТЦКиСП.

– Основная цель формирования таких центров – это создание прозрачной системы предоставления сервисных административных услуг касательно социальной и правовой защиты военнообязанных, резервистов, ветеранов войны, участников боевых действий и членов их семей, а также усовершенствование порядка комплектования войск и повышение качества организации оборонно-мобилизационной работы, – рассказал областной военный комиссар Юрий Калгушкин.



При этом ожидается, что подобные изменения помогут улучшить работу с населением и увеличат количество желающих служить по контракту, а также будут способствовать устранению коррупции в работе военных комиссариатов.



Впрочем, «уклонистам» рано радоваться – призыв не отменят. Однако сам процесс призыва будет значительно более цивилизованным и комфортным. Планируется перейти на электронный документооборот, в связи с чем предусматриваются два немаловажных изменения. Во-первых, оперируя базами данных, рекрутеры будут посылать повестки значительно меньшему количестве призывников – вызовы в военкомат получат только те из призывников, кто действительно может служить в армии, обещают военные. В прошлом останутся и «страшилки» о повестках для инвалидов или тех, кто оказался на больничной койке.



Второй аспект касается контрактников. Для каждого из родов войск будут свои рекрутеры – офицеры, имеющие опыт боевых действий в конкретной специализацией.



В 2017 году эти изменения были опробованы в Черниговской области в рамках пилотного проекта, который показал хорошие результаты. Юрий Калгушкин поделился впечатлениями: там значительно возросло доверие к призывному учреждению и увеличилось количество желающих служить по контракту. Областной комиссар даже хочет опередить график, и ввести формат работы ТЦКтСП в Харьковской области уже через год – на осеннем призыве. Для этого нужно переоборудовать помещения военкоматов, а нынешних работников военкоматов ожидают переподготовка и тренинги.



– Мы очень хотим, чтобы, поменяв вывеску, поменялся и сам подход сотрудников к работе. За этот год хотим подготовить людей, чтоб они были готовы перейти на систему современного, европейского отношения к людям. Так как сейчас еще есть ряд проблем. Поэтому будет строгий отбор людей по морально деловым качествам останутся на должностях, – рассказал заместитель военного комиссара Харьковского областного военкомата по морально-психологическому обеспечению Андрей Семенович.



Центры будут работать по принципу «прозрачного офиса» и во многом будут схожи с действующими Центрами предоставления административных услуг.



– Если сейчас принимаем граждан всего два раза в неделю, что создает большие очереди, то центр будет работать ежедневно с 8 до 17 и без перерыва. Также будет создана материальная база для людей с инвалидностью, обустроена зона, где можно будет присесть, размещены стенды с информацией, – говорит Андрей Семенович



Изменения ожидаются и в проведении будущих призывных кампаний – благодаря единому госреестру центры получат максимально полные данные о призывниках.



– Массового оповещения, как сейчас, не будет, мы будем конкретно точечно вызывать призывников, – заверил Юрий Калгушкин.