Харьков

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Возле Харькова возвели любопытный каркас

Возле Харькова возвели любопытный каркас
В Малой Рогани Харьковского района строится медицинская амбулатория.
Будущее здание, которое возводится в рамках президентского проекта, направленного на укрепление сельской медицины, будет состоять из помещения амбулатории на 236 м² и двух квартир для врачей. Сейчас строители завершили работу над каркасом новой амбулатории.

– На данный момент уже готов фундамент, чистый пол, металлический каркас. Ведутся работы по перекрытию здания, устройству фасада, начали благоустройство территории, – рассказал директор подрядной организации Николай Курченко.

– В этом году должны завершить строительство около 10-ти из 30-ти амбулаторий, строительство которых мы начали в области в этом году. С нового года они должны начать работать, – рассказывает заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. – Это будет современная амбулатория, оборудованная всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи на современном уровне. Есть ресурсы для строительства, привлечены государственный, областной, местный бюджеты.

Кстати, о местныхбюджетах. Благодаря тому, что район добавил средства, удалось увеличить площадь служебных квартир для врачей – до 69 м² и 67 м², сообщает пресс-служба ХОГА.

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