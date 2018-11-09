В Харькове объявлен карантин 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков фото: Николай Коперник 0 0

В Московском районе Харькова бездомный кот, болевший бешенством, укусил женщину.

Как сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в городе Харькове, чрезвычайное происшествие случилось 4 ноября.



По словам пострадавшей, она кормила бездомных животных во дворах домов по улице Искринской, 20 и 31, где обнаружила кота в плохом состоянии. При оказании коту помощи тот женщину укусил. В тот же день кот покинул сей мир и был таков.



Зато укушенной женщине пришлось идти в поликлинику (№17). Еще через день лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз «бешенство».



Согласно распоряжению начальника Харьковского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, с 6 ноября установлены карантинные ограничения на территории Московского района, ограниченной пр. Московским, ул. Спартака, ул. Новонабережной, ул. Академика Белецкого, ул. Тюринской.



На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят поквартирный и подворный обход с целью выявления больных животных и вакцинации здоровых животных против бешенства.



Пострадавшая женщина находится на амбулаторном лечении.