Харьков

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В Харькове объявлен карантин

фото: Николай Коперник

В Харькове объявлен карантин
В Московском районе Харькова бездомный кот, болевший бешенством, укусил женщину.
Как сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в городе Харькове, чрезвычайное происшествие случилось 4 ноября.

По словам пострадавшей, она кормила бездомных животных во дворах домов по улице Искринской, 20 и 31, где обнаружила кота в плохом состоянии. При оказании коту помощи тот женщину укусил. В тот же день кот покинул сей мир и был таков.

Зато укушенной женщине пришлось идти в поликлинику (№17). Еще через день лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз «бешенство».

Согласно распоряжению начальника Харьковского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, с 6 ноября установлены карантинные ограничения на территории Московского района, ограниченной пр. Московским, ул. Спартака, ул. Новонабережной, ул. Академика Белецкого, ул. Тюринской.

На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят поквартирный и подворный обход с целью выявления больных животных и вакцинации здоровых животных против бешенства.

Пострадавшая женщина находится на амбулаторном лечении.

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