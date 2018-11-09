Происшествия

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В Харькове совершено нападение на таксиста

В Харькове совершено нападение на таксиста
В Харькове напали на таксиста.
По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела 7 ноября около 05:00.

Установлено, что на 42-летнего таксиста напал клиент, которого он привез на улицу Солнечную. Пострадавший убежал от нападающего, оставив свою машину, после чего обратился к работникам медкомплекса, который находится неподалеку от места происшествия. Медики вызвали полицию и предоставили мужчине помощь. Пострадавший получил повреждения в виде ушибов и рассечение мягких тканей головы.

Злоумышленник пытался завладеть автомобилем таксиста, но не смог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению данного правонарушения. Им оказался 26-летний харьковчанин.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15 и ч. 3 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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