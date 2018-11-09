Юлія Світлична привітала земляків з нагоди Дня української писемності та мови

Про це повідомляє прес-служба
ХОДА.
«Вітаю земляків із Днем української писемності та мови! Знати українську, розмовляти нею, любити її – це так природно і так просто. Адже в кожного з нас вона в душі та серці, в підсвідомості, що сформована поколіннями наших предків.
Крізь роки та століття українці пронесли своє слово. Від часів Преподобного Нестора-Літописця, якого ми вшановуємо саме 9 листопада, й до сучасності.
В українській мові – історія та сила нашого народу. І в ній – наше майбутнє. Адже українська – важливий чинник державотворення, потужний об’єднавчий фактор. Розуміючи це, противники нашої незалежності різних часів завжди були єдині в боротьбі проти українського слова. Але наша мова пережила всі утиски й зараз має ті можливості для розвитку, яких не мала ніколи.
Підтримати цей розвиток – природне бажання кожного, хто любить свою країну та вірить у її майбутнє. Тож, розмовляймо українською!»- написала голова облдержадміністрації.