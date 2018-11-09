Полиция расследует подозрительную смерть маленькой девочки под Харьковом
9 ноября 2018 г.
Вечерний Харьков
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У четырехлетней девочки, которая, по словам матери, умерла, подавшись яблоком, обнаружена закрытая черепно-мозговая травма.
Кровоизлияние в результате такой травмы привело к отеку головного мозга, что в дальнейшем могло нарушить функцию глотания центра головного мозга.
Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, 30-летней матери погибшей девочки и ее 40-летнему сожителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины. Также открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Происшествие случилось 24 сентября в пгт. Ковшаровка (Купянский район).