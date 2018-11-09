Епископы УПЦ МП хотят встретиться с Порошенко

Об этом сообщает
Украинская правда.
Намерение епископата встретиться с Порошенко подтвердил изданию митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), ссылаясь на сообщение канцелярии Киевской митрополии.
В анонсе указано, что встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник в 14.00.
"Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным", - говорится в объявлении.
В то же время митрополит Александр, не знает, будет ли присутствовать на встрече глава УПЦ МП, митрополит Онуфрий.
В канцелярии Киевской митрополии информацию о грядущей встрече епископата с президентом отказались комментировать. Также пока не смогли официально подтвердить или опровергнуть встречу и в Администрации президента.