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Епископы УПЦ МП хотят встретиться с Порошенко

Епископы УПЦ МП хотят встретиться с Порошенко
Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября провести встречу с президентом Петром Порошенко.
Об этом сообщает Украинская правда.

Намерение епископата встретиться с Порошенко подтвердил изданию митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), ссылаясь на сообщение канцелярии Киевской митрополии.

В анонсе указано, что встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник в 14.00.

"Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным", - говорится в объявлении.



В то же время митрополит Александр, не знает, будет ли присутствовать на встрече глава УПЦ МП, митрополит Онуфрий.

В канцелярии Киевской митрополии информацию о грядущей встрече епископата с президентом отказались комментировать. Также пока не смогли официально подтвердить или опровергнуть встречу и в Администрации президента.

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