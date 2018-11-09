Медики объяснили, как массовая привычка губит кишечник

Вред жвачки обусловлен наличием в ее составе диоксида титана (добавка под названием E171). Его применяют, в основном для того, что придать продукту яркий цвет, информируют
«Экономические новости».
Ученые из Бингемтонского университета провели эксперимент и доказали, что регулярное жевание жвачки мешает кишечным клеткам усваивать полезные элементы. Помимо этого, сильно страдает иммунологическая функция кишечника. Вследствие этого падает иммунитет человека.
В ходе исследования медики подвергали клетки тонкого кишечника воздействию диоксида титана. Делалось это на протяжении 4 часов. Таким образом, ученые имитировали регулярное жевание жвачки.
Однократное влияние не показало негативных последствий. Но регулярное воздействие Е171 сильно снизило количество абсорбтивных выступов в кишечных клетках. Объясняется это тем, что барьер кишечника ослабляется, уменьшается скорость метаболизма и поглощения полезных веществ.
Исследователь диоксида титана Гретхен Малер призывает людей быть более внимательной к своей еде. Он говорит, что данная пищевая добавка не убьет вас, однако способна сильно ухудшить здоровье. Частицы Е171 видоизменяют кишечную функцию. Чтобы избежать последствий необходимо исключить из рациона обработанные продукты питания, особенно, жвачки и конфеты.
Помимо продуктов питания, диоксид титана также содержится в красках, пластмассе, бумаге, мыле и косметике.