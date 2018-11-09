Здоровье

  • 154
    •  / 

Медики объяснили, как массовая привычка губит кишечник

Медики объяснили, как массовая привычка губит кишечник
Исследователи установили, что употребление жевательной резинки сильно вредит кишечнику.
Вред жвачки обусловлен наличием в ее составе диоксида титана (добавка под названием E171). Его применяют, в основном для того, что придать продукту яркий цвет, информируют «Экономические новости».

Ученые из Бингемтонского университета провели эксперимент и доказали, что регулярное жевание жвачки мешает кишечным клеткам усваивать полезные элементы. Помимо этого, сильно страдает иммунологическая функция кишечника. Вследствие этого падает иммунитет человека.

В ходе исследования медики подвергали клетки тонкого кишечника воздействию диоксида титана. Делалось это на протяжении 4 часов. Таким образом, ученые имитировали регулярное жевание жвачки.

Однократное влияние не показало негативных последствий. Но регулярное воздействие Е171 сильно снизило количество абсорбтивных выступов в кишечных клетках. Объясняется это тем, что барьер кишечника ослабляется, уменьшается скорость метаболизма и поглощения полезных веществ.

Исследователь диоксида титана Гретхен Малер призывает людей быть более внимательной к своей еде. Он говорит, что данная пищевая добавка не убьет вас, однако способна сильно ухудшить здоровье. Частицы Е171 видоизменяют кишечную функцию. Чтобы избежать последствий необходимо исключить из рациона обработанные продукты питания, особенно, жвачки и конфеты.

Помимо продуктов питания, диоксид титана также содержится в красках, пластмассе, бумаге, мыле и косметике.

Читайте также:

ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2176 грн
100 USD 2792.67 грн
100 EUR 3190.35 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи