Общество

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Полицейские под Харьковом в кратчайшие сроки нашли пропавшего парня

Полицейские под Харьковом в кратчайшие сроки нашли пропавшего парня
Сотрудники Липецкого отделения полиции в Харьковской области менее чем за сутки вернули домой пропавшего 15-летнего подростка.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

8 ноября к правоохранителям обратилась местная жительница и рассказала, что ее сын в среду ушел из учебного заведения и пропал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение парня - он никого не предупредил и уехал в Харьков к знакомому. За время отсутствия никаких противоправных действий против несовершеннолетнего никто не совершал.

Стражи порядка провели с подростком профилактическую беседу и составили на его мать протокол по статье 184 КУоАП ("несоблюдение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").

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