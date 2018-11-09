В Норвегии произошло сильнейшее землетрясение

Однако пока неизвестно, как подземные толчки повлияли на вулкан Биренбер, расположенный в северной части острова, передает
ЗН.
Отмечено, что землетрясение произошло в 1:49 ночи по Гринвичу на глубине 10 км. Эпицентр подземных толчков оказался в отдаленной части океана приблизительно за 407 км на восток от гренландского города Иттоккортоормиут.
Землетрясение вызвало появление высоких волн, но угрозы цунами нет. Вместе с тем пока неизвестно, как подземные толчки повлияли на вулкан Биренбер, который находится в северной части острова.
Во время землетрясения на острове находились только военные вооруженных сил Норвегии и работники метеорологической службы. По данным полиции, в результате землетрясения никто не пострадал.
Это землетрясение стало самым сильным за историю Норвегии. Предыдущие сильнейшие подземные толчки также произошли вблизи острова Ян Майен в 2012 году. Его магнитуда составляла 6,6. В тот раз также никто не пострадал.