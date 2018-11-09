В Норвегии произошло сильнейшее землетрясение 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

У берегов норвежского острова Ян-Майен в Северном Ледовитом океане произошло сильнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 6,8. Пострадавших в результате землетрясения нет.