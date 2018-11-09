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В Норвегии произошло сильнейшее землетрясение

В Норвегии произошло сильнейшее землетрясение
У берегов норвежского острова Ян-Майен в Северном Ледовитом океане произошло сильнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 6,8. Пострадавших в результате землетрясения нет.
Однако пока неизвестно, как подземные толчки повлияли на вулкан Биренбер, расположенный в северной части острова, передает ЗН.

Отмечено, что землетрясение произошло в 1:49 ночи по Гринвичу на глубине 10 км. Эпицентр подземных толчков оказался в отдаленной части океана приблизительно за 407 км на восток от гренландского города Иттоккортоормиут.

Землетрясение вызвало появление высоких волн, но угрозы цунами нет. Вместе с тем пока неизвестно, как подземные толчки повлияли на вулкан Биренбер, который находится в северной части острова.

Во время землетрясения на острове находились только военные вооруженных сил Норвегии и работники метеорологической службы. По данным полиции, в результате землетрясения никто не пострадал.

Это землетрясение стало самым сильным за историю Норвегии. Предыдущие сильнейшие подземные толчки также произошли вблизи острова Ян Майен в 2012 году. Его магнитуда составляла 6,6. В тот раз также никто не пострадал.

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