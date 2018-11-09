Погода в Харькове на выходных 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В ближайшие трое суток в Харькове и области ожидаются морозные ночи, холодные дни и плохая видимость на автодорогах.

10 ноября: облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, видимость 200–500 м. Ветер переменных направлений, 3–8 м/сек. Температура по области: ночью от 4º мороза до 1º тепла, днем 2–7º выше нуля; по городу: ночью от 0º до 2º мороза, днем 3–5º тепла.



11 ноября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/сек., утром и днем порывы до 15–20 м/сек. Температура: ночью от 3º мороза до 2º тепла, днем от 0º до 5º выше нуля.



12 ноября: малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 9–14 м/сек. Температура: ночью 2–7º мороза, днем от 2º мороза до 3º тепла.