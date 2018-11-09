Нардеп встретился с представителями ПАСЕ 9 ноября 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Александр Вилкул провел рабочую встречу с представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы.

– Мы обсудили огромное количество вопросов. В первую очередь, конечно, мирное урегулирование, потому что для «Оппозиционного блока» это самое важное. Поднимали также вопросы, связанные с экономикой, борьбой с коррупцией и предстоящими выборами, – прокомментировал результаты встречи Александр Вилкул.



В рамках развития диалога Украина – ЕС политик проводит системную работу с Европейским парламентом, Европейской комиссией, ПАСЕ и др. С руководством, еврокомиссарами и депутатами этих ключевых европейских политических институций Александр Вилкул обсуждал в числе прочего позиции в отношении Минских переговоров и Нормандского формата.



Представители ПАСЕ заявили о том, что считают важным поддерживать диалог со всеми фракциями украинского парламента, в том числе и с оппозиционными.