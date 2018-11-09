Культура

  • 112
    •  / 

В Харькове презентуют альбом, посвященный традиционной одежде Слобожанщины

В Харькове презентуют альбом, посвященный традиционной одежде Слобожанщины
Коллекции шести музеев, более 20 частных собраний и 200 экспонатов.
Работа над уникальным изданием началась почти год назад с попытки исследовать локальные особенности изготовления и ношения народной одежды на территории Слободской Украины. В альбом вошли фотографии и описания элементов традиционного костюма, обуви, головных уборов, а также украшений, которые хранятся в музейных коллекциях и частных собраниях Харькова и Харьковской области. Издание пригодится этнографам, фольклористам, историкам, мастерам декоративно-прикладного искусства и всем, кто интересуется традиционной культурой.

Во время презентации редакторы альбома Галина Лукьянец и Светлана Коновалова расскажут об опыте организации экспедиций, трудностях поиска экспонатов и принципах их отбора, а также ознакомят посетителей с материалами, которые не попали в издание.

Мероприятие пройдет 13 ноября в 18:00 в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства.

Читайте также:

ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2176 грн
100 USD 2792.67 грн
100 EUR 3190.35 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи