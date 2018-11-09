В Харькове презентуют альбом, посвященный традиционной одежде Слобожанщины 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Коллекции шести музеев, более 20 частных собраний и 200 экспонатов.

Работа над уникальным изданием началась почти год назад с попытки исследовать локальные особенности изготовления и ношения народной одежды на территории Слободской Украины. В альбом вошли фотографии и описания элементов традиционного костюма, обуви, головных уборов, а также украшений, которые хранятся в музейных коллекциях и частных собраниях Харькова и Харьковской области. Издание пригодится этнографам, фольклористам, историкам, мастерам декоративно-прикладного искусства и всем, кто интересуется традиционной культурой.



Во время презентации редакторы альбома Галина Лукьянец и Светлана Коновалова расскажут об опыте организации экспедиций, трудностях поиска экспонатов и принципах их отбора, а также ознакомят посетителей с материалами, которые не попали в издание.



Мероприятие пройдет 13 ноября в 18:00 в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства.