«Порядок за три месяца». Гройсман готовит революционные изменения: видео-факт
9 ноября 2018 г.
Вечерний Харьков
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Председатель правительства Владимир Гройсман внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон об усилении полномочий премьер-министра.
Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает Радио НВ.
Гройсман отметил, что после принятия таких изменений сможет решить проблемные вопросы в Украине за три месяца.
Перед этим к премьеру обратился лидер фракции Радикальная партия Олег Ляшко, который заявил, что после президентских выборов внесет изменения в Конституцию чтобы ликвидировать должность премьер-министра, потому что он все равно якобы «ни за что не отвечает».
В частности, Ляшко пожаловался, что, несмотря на обещания главы Кабмина, многие города и села до сих пор остаются без тепла. Гройсман ответил, что он не обязан ходить по квартирам и выпускать воздух из батарей и за тепло на местах отвечает местная власть. Он отметил, что когда политики будут решать, какой должна быть система управления в Украине – президентско-парламентская или парламентско-президентская, тогда скажет свое слово.
Гройсман также считает, что сейчас для наведения порядка в стране премьеру нужно больше полномочий. Премьер заверил, что если Верховная Рада поддержит это решение, то он в течение трех месяцев наведет в стране порядок.
Справка
Премьер-министр Украины назначается на должность Верховной Радой по представлению президента. Представление о назначении парламентом на должность премьера президент вносит основываясь на предложении коалиции депутатских фракций.
Владимир Гройсман занимает должность премьера с 14 апреля 2016 года.