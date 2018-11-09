«Порядок за три месяца». Гройсман готовит революционные изменения: видео-факт 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Председатель правительства Владимир Гройсман внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон об усилении полномочий премьер-министра.