Спорт

  • 54
    •  / 

В Харьковской области строятся современные спортплощадки

В Харьковской области строятся современные спортплощадки
Спортивные площадки станут местом проведения соревнований не только для школьников, но и для всех жителей громад.
Современную площадку, которая будет приспособлена для игры в волейбол, футбол и баскетбол, строят на территории КУ «Русско-Лозовской лицей» за счет государственного и местного бюджетов. Уже установлена металлическая сетка, завершены подготовительные работы к укладке покрытия.

— Строится с учетом всех орм, — отметил председатель Дергачевской РГА Константин Жидков. — Сейчас устанавливаются опоры для света, чтобы дети смогли наслаждаться игрой как можно дольше. Современную спортивную площадку также получит и громада села Подворки.

Читайте также:

ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2176 грн
100 USD 2792.67 грн
100 EUR 3190.35 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи