В Харьковской области строятся современные спортплощадки 9 ноября 2018 г. Юлия Андреева 0 0

Спортивные площадки станут местом проведения соревнований не только для школьников, но и для всех жителей громад.

Современную площадку, которая будет приспособлена для игры в волейбол, футбол и баскетбол, строят на территории КУ «Русско-Лозовской лицей» за счет государственного и местного бюджетов. Уже установлена металлическая сетка, завершены подготовительные работы к укладке покрытия.



— Строится с учетом всех орм, — отметил председатель Дергачевской РГА Константин Жидков. — Сейчас устанавливаются опоры для света, чтобы дети смогли наслаждаться игрой как можно дольше. Современную спортивную площадку также получит и громада села Подворки.