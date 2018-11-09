Харьков и Познань отметили важную общую дату 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Международная научная конференция «Харьков-Познань: общие тенденции исторического развития на протяжении столетий» прошла сегодня, 9 ноября, в Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. Сковороды.