«Антонов» стремительно увеличивает чистую прибыль

ГП «Антонов» (Киев) по итогам работы в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в 29,5раз в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 848,21 млн грн.

Cправка

ГП "Антонов" – ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает более чем с 75 странами мира.



По решению правительства, с апреля 2015 года ГП "Антонов" входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и на сегодня выступает ведущим предприятием авиационного кластера госконцерна. В мае 2017 года Кабинет министров поддержал предложение "Укроборонпрома" о преобразовании ГП "Антонов" в публичное акционерное общество, 100% акций которых принадлежит государству.



Структурное подразделение ГП "Антонов" - авиакомпания "Авиалинии Антонова", один из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, с 2006 года предоставляет услуги в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) по обеспечению стратегических перевозок в интересах альянса и ЕС.



На сегодня флот "Авиалиний Антонова" насчитывает Ан-22 "Антей" грузоподъемностью 60 тонн, семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн.

Как сообщили на предприятии, его чистый доход по итогам девяти месяцев 2018 года возрос на 44,68% - до 5 млрд 406,98 млн грн.По данным компании, в январе-июне 2018 года ГП "Антонов" увеличило чистую прибыль по УСБУ в 24,8 раз в сравнении аналогичным периодом 2017 года – до 563,98 млн грн, его чистый доход в первом полугодии возрос на 49,6% - до 3 млрд 324,36 млн грн.Как уточнили агентству в ГП "Антонов", увеличение финансовых показателей предприятия за отчетный период 2018 года обусловлено ростом заказов и увеличением доходов от услуг нерегулярных авиаперевозок структурного подразделения ГП – авиакомпании "Авиалинии Антонов", увеличением объема выполнения НИОКР, а также объема серийного производства запчастей для авиатехники.По итогам работы в 2017 году ГП "Антонов" увеличило чистую прибыль по УСБУ в 1,9 раза в сравнении с 2016 годом - до 330,22 млн грн, его чистый доход по итогам года возрос на 66,4% - до 6 млрд 052 млн грн.