Экономика

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«Антонов» стремительно увеличивает чистую прибыль

«Антонов» стремительно увеличивает чистую прибыль
ГП «Антонов» (Киев) по итогам работы в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в 29,5раз в сравнении с  аналогичным периодом 2017 года - до 848,21 млн грн.
Как сообщили на предприятии, его чистый доход  по итогам девяти месяцев 2018 года  возрос на 44,68% - до 5 млрд 406,98 млн грн.

По данным компании, в январе-июне 2018 года ГП "Антонов" увеличило чистую прибыль  по УСБУ  в 24,8 раз в сравнении аналогичным периодом 2017 года – до 563,98 млн грн,  его чистый доход  в первом полугодии  возрос на 49,6% - до 3 млрд 324,36 млн грн.

Как уточнили агентству в ГП "Антонов", увеличение финансовых показателей предприятия за отчетный период 2018 года обусловлено ростом заказов и увеличением доходов от услуг нерегулярных авиаперевозок структурного подразделения ГП – авиакомпании "Авиалинии Антонов", увеличением объема выполнения НИОКР, а также объема серийного производства запчастей для авиатехники.

По итогам работы в 2017 году ГП "Антонов" увеличило чистую прибыль по УСБУ в 1,9 раза в сравнении с 2016 годом - до 330,22 млн грн, его чистый доход по итогам года возрос на 66,4% - до 6 млрд 052 млн грн.
Cправка
ГП "Антонов" – ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает более чем с 75 странами мира.

По решению правительства, с апреля 2015 года ГП "Антонов" входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и на сегодня выступает ведущим предприятием авиационного кластера госконцерна. В мае 2017 года Кабинет министров поддержал предложение "Укроборонпрома" о преобразовании ГП "Антонов" в публичное акционерное общество, 100% акций которых принадлежит государству.

Структурное подразделение ГП "Антонов" - авиакомпания "Авиалинии Антонова", один из  ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, с 2006 года предоставляет услуги в рамках программы НАТО  SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) по обеспечению стратегических перевозок в интересах альянса и ЕС.

На сегодня флот "Авиалиний Антонова" насчитывает Ан-22 "Антей" грузоподъемностью 60 тонн, семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортник Ан-225 "Мрия" грузоподъемностью 250 тонн.

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