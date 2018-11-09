Харьков

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В Харькове устроили день рождения слону: видео-факт

В Харькове устроили день рождения слону: видео-факт
Слону Ауну из харьковского зоопарка исполнился 21 год.
Аун родился 9 ноября 1997 года в Эмменском зоопарке (Голландия). В европейских зоопарках это был первый  случай рождения слона в стаде без вмешательства людей. В харьковский зоопарк Аун переехал в возрасте 5 лет.

Сотрудники зоопарка подготовили для именинника подготовили праздничное угощение в виде вкусной открытки. На импровизированном полотне из сена кусками черного хлеба, яблоками и грушами выложили слово «Аун». По обе стороны надпись дополнили связки воздушных шаров из тыквы и моркови, а изюминкой стали две тыквы с вырезанными в них цифрами 21 – как праздничные свечи на торте.

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