В Донбассе идет захоронение радиационных отходов из РФ 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Из-за действий террористической организации ДНР экологическая ситуация на оккупированной части Донецкой области в ближайшее время может стать абсолютно неконтролируемой.

«Группой ИС получена информация об остановке оккупационной администрацией сухой консервации шахты «2-бис», которая входила в состав Никитовского ртутного комбината (закрыт в 1995 году, расположен в городе Горловка Донецкой области), – сообщил на своей странице в Facebook координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук. – В 2012 году на тему влияния переработки ртути на экосистему региона при участии американских ученых проводились исследования, которые показали повышенный уровень паров ртути в районах, прилегающих к комбинату. В почве и золе растений обнаружена концентрация ртути, превышающая фоновую в 10-15 раз. Содержание металла в подземных водах в районе комбината в 20-30 раз превышает предельно допустимую концентрацию».



По данным Дмитрия Тымчука, в октябре так называемая власть ДНР уволила всех работников, которые обслуживали и эксплуатировали насосные установки. По состоянию на начало ноября 2018 года остановлена откачка воды из горных выработок шахты «2-бис» и «Новая». В свою очередь, эксперты заявили, что затопление ртутной шахты может привести к проседанию грунта под руслом канала «Северский Донец – Донбасс» и разрушению водовода.



«В течение 2016 года боевики массово вырезали металл на обогатительной фабрике и других объектах предприятия, – продолжает координатор ИС. – В апреле 2017 года жители Горловки стали свидетелями пребывания на территории комбината «военных в химической защите с характерными знаками радиационной опасности». К территории заброшенного Никитовского ртутного комбината со стороны поселка Ртутный подъехали несколько КАМазов, после чего два десятка российских военнослужащих в форме химической защиты с указанными знаками радиационной опасности разгрузили бочки и перевезли их на территорию заброшенного ртутного комбината».



По данным группы ИС, таким образом военнослужащие ВС РФ производили складирование и захоронение радиационных отходов, вывезенных с территории России. Эксперты ИС акцентируют внимание на том, что затопление выработок шахты «2-бис» и «Новая» угрожает серьезными проблемами всему региону.