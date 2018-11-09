Полиция будет воспитывать водителей «неуправляемым» автобусом: видео-факт

Национальная полиция Украины выпустила на дороги "неуправляемый автобус" в рамках акции от социального проекта "Керуй". Цель проекта - обратить внимание на проблему безопасности на дорогах и важности соблюдения правил дорожного движения. Запуск "автобуса-призрака" является вторым этапом проекта "Керуй", который стартовал в 2017 году при поддержке Консультативной миссии Евросоюза.
По словам главы Патрульной полиции Александра Фацевича, с помощью проекта правоохранители хотят обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать ПДД.
– Этот автобус будет путешествовать по городам страны для того, чтобы показать, что иногда водители бывают безответственными. Если человек сел за руль или просто идет вдоль дороги, он должен думать о последствиях своих действий. Мы считаем, что наказания, такие как штрафы, должны быть последним рычагом воздействия на водителя, – отметил Фацевич.