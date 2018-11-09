Общество

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Полиция будет воспитывать водителей «неуправляемым» автобусом: видео-факт

Полиция будет воспитывать водителей «неуправляемым» автобусом: видео-факт
Автобус, специально оборудованный так, чтобы казалось, будто за рулем никого нет, должен усилить внимательность участников дорожного движения, полагают его создатели.
Об этом сообщает ЗН.

Национальная полиция Украины выпустила на дороги "неуправляемый автобус" в рамках акции от социального проекта "Керуй". Цель проекта - обратить внимание на проблему безопасности на дорогах и важности соблюдения правил дорожного движения. Запуск "автобуса-призрака" является вторым этапом проекта "Керуй", который стартовал в 2017 году при поддержке Консультативной миссии Евросоюза.

По словам главы Патрульной полиции Александра Фацевича, с помощью проекта правоохранители хотят обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать ПДД.

– Этот автобус будет путешествовать по городам страны для того, чтобы показать, что иногда водители бывают безответственными. Если человек сел за руль или просто идет вдоль дороги, он должен думать о последствиях своих действий. Мы считаем, что наказания, такие как штрафы, должны быть последним рычагом воздействия на водителя, – отметил Фацевич.

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