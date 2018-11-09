Полиция будет воспитывать водителей «неуправляемым» автобусом: видео-факт 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Автобус, специально оборудованный так, чтобы казалось, будто за рулем никого нет, должен усилить внимательность участников дорожного движения, полагают его создатели.