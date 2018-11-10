На Харьковщине вышла вторая Книга памяти 10 ноября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 1 0

Музей жертв Голодомора и вторая Книга памяти – на Харьковщине готовятся отметить 85-ю годовщину Голодомора в Украине.

