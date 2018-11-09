Жуткое ДТП в центре Харькова: адвокаты потерпевших опровергают ложную информацию 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В сети появилась информация о том, что один из потерпевших в резонансном ДТП в центре Харькова, которое 18 октября 2017 года унесло жизни еще шести человек, еще шесть – получили травмы, отказался от претензий к одной из обвиняемых, водителю Lexus Елене Зайцевой.