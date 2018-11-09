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Жуткое ДТП в центре Харькова: адвокаты потерпевших опровергают ложную информацию

Жуткое ДТП в центре Харькова: адвокаты потерпевших опровергают ложную информацию
В сети появилась информация о том, что один из потерпевших в резонансном ДТП в центре Харькова, которое 18 октября 2017 года унесло жизни еще шести человек, еще шесть – получили травмы, отказался от претензий к одной из обвиняемых, водителю Lexus Елене Зайцевой.
Сайт "Сегодня" попытался выяснить, действительно ли это так.

Адвокаты потерпевших не делают никаких предположений и не называют никаких фамилий, но при этом смело опровергают такую информацию касательно своих подзащитных.

– Из наших точно никто не отказался, – говорит адвокат Дмитрий Марцонь, который представляет интересы родственников погибших Аллы и Анастасии Сокол, Нины Кобесовой и Натальи Умаевой.

Участие в деле подтверждает и адвокат потерпевшей Оксаны Нестеренко Александр Дрижанов.

– Мы не отказывались, – подтверждает он.

Семьи Берченко и Винниченко, первая из которых потеряла дочь Диану, а вторая – сына Александра, и пострадавшая Оксана Евтеева также не намерены отказываться от своих претензий.

– Мои отказ не писали, – говорит их адвокат Лариса Матвеева.

При этом, стоит уточнить, что пострадавшая Жанна Власенко, которая на момент аварии находилась в положении, отказалась от претензий к водителю Lexus еще в апреле этого года и получила компенсацию в размере 100 000 гривень.

Не удалось "Сегодня" связаться и узнать позицию пострадавших Юрия Неудачина и Анны Комар.

Но адвокаты других потерпевших несерьезно относятся к этой информации, ведь адвокат Зайцевой – Евгений Мельниченко не указывает фамилию пострадавшего, который, вроде, отказался от своих претензий.

– Сложно говорить. Фарс какой-то. Там даже фамилия не указана. Чистейшая, мягко говоря, не очень качественная журналистика, – считает Марцонь.

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