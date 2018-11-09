Жуткое ДТП в центре Харькова: адвокаты потерпевших опровергают ложную информацию

Сайт "Сегодня" попытался выяснить
, действительно ли это так.
Адвокаты потерпевших не делают никаких предположений и не называют никаких фамилий, но при этом смело опровергают такую информацию касательно своих подзащитных.
– Из наших точно никто не отказался, – говорит адвокат Дмитрий Марцонь, который представляет интересы родственников погибших Аллы и Анастасии Сокол, Нины Кобесовой и Натальи Умаевой.
Участие в деле подтверждает и адвокат потерпевшей Оксаны Нестеренко Александр Дрижанов.
– Мы не отказывались, – подтверждает он.
Семьи Берченко и Винниченко, первая из которых потеряла дочь Диану, а вторая – сына Александра, и пострадавшая Оксана Евтеева также не намерены отказываться от своих претензий.
– Мои отказ не писали, – говорит их адвокат Лариса Матвеева.
При этом, стоит уточнить, что пострадавшая Жанна Власенко, которая на момент аварии находилась в положении, отказалась от претензий к водителю Lexus еще в апреле этого года и получила компенсацию в размере 100 000 гривень.
Не удалось "Сегодня" связаться и узнать позицию пострадавших Юрия Неудачина и Анны Комар.
Но адвокаты других потерпевших несерьезно относятся к этой информации, ведь адвокат Зайцевой – Евгений Мельниченко не указывает фамилию пострадавшего, который, вроде, отказался от своих претензий.
– Сложно говорить. Фарс какой-то. Там даже фамилия не указана. Чистейшая, мягко говоря, не очень качественная журналистика, – считает Марцонь.