Здоровье

  • 116
    •  / 

В Мерефянской ЦРБ отремонтировали два отделения

В Мерефянской ЦРБ отремонтировали два отделения
Ремонтные работы в неврологическом и патологоанатомическом отделениях Мерефянской районной больницы были начаты в 2017 году.
На сегодняшний день заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отремонтированы палаты и кабинеты медицинского персонала, санузлы и душевые, коридоры и входные части с обустройством пандусом. Для обоих отделений была приобретена новая мебель.

Заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк в рамках рабочей поездки в Харьковский район ознакомился в ходом работ, пообщался с коллективом больницы и передал учреждению сертификат на 50 компьютеров.

Читайте также:

ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2789.16 грн
100 EUR 3164.59 грн
10 RUB 4.1723 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи