В Мерефянской ЦРБ отремонтировали два отделения 10 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ремонтные работы в неврологическом и патологоанатомическом отделениях Мерефянской районной больницы были начаты в 2017 году.

На сегодняшний день заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отремонтированы палаты и кабинеты медицинского персонала, санузлы и душевые, коридоры и входные части с обустройством пандусом. Для обоих отделений была приобретена новая мебель.



Заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк в рамках рабочей поездки в Харьковский район ознакомился в ходом работ, пообщался с коллективом больницы и передал учреждению сертификат на 50 компьютеров.