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В Украине появился сервис по дистанционному получению электронных ключей

В Украине появился сервис по дистанционному получению электронных ключей
Аккредитованный центр Государственной фискальной службы (ГФС) внедрил новый электронный сервис по дистанционному получению сертификатов открытых ключей.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Каждый клиент нашего Аккредитованного центра с этого дня имеет возможность самостоятельно, в режиме 24/7, а главное – дистанционно, за 2-3 минуты получить новый сертификат со сроком годности до двух лет, – сказал и.о. заместитель главы ведомства Евгений Бамбизов.

Воспользоваться сервисом смогут только клиенты центра, имеющие действующие сертификаты при условии, что регистрационные данные собственника остались без изменений и личный ключ клиента не скомпрометирован (пароль известен только собственнику).

Электронные ключи, выданные центром, позволяют отчитываться в режиме онлайн перед органами Государственной статистики Украины и Пенсионного фонда.

Для справки. Аккредитованный центр сертификации ключей информационно-справочного департамента ГФС создан в 2014 году. Только он бесплатно предоставляет сертификаты открытых ключей всем субъектам хозяйствования, органам государственной власти и местного самоуправления, учреждениям и организациям всех форм собственности.

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