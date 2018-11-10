В Украине появился сервис по дистанционному получению электронных ключей

Об этом сообщили
в пресс-службе ведомства.
– Каждый клиент нашего Аккредитованного центра с этого дня имеет возможность самостоятельно, в режиме 24/7, а главное – дистанционно, за 2-3 минуты получить новый сертификат со сроком годности до двух лет, – сказал и.о. заместитель главы ведомства Евгений Бамбизов.
Воспользоваться сервисом смогут только клиенты центра, имеющие действующие сертификаты при условии, что регистрационные данные собственника остались без изменений и личный ключ клиента не скомпрометирован (пароль известен только собственнику).
Электронные ключи, выданные центром, позволяют отчитываться в режиме онлайн перед органами Государственной статистики Украины и Пенсионного фонда.
Для справки.
Аккредитованный центр сертификации ключей информационно-справочного департамента ГФС создан в 2014 году. Только он бесплатно предоставляет сертификаты открытых ключей всем субъектам хозяйствования, органам государственной власти и местного самоуправления, учреждениям и организациям всех форм собственности.