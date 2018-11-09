Юрий Бойко и Вадим Рабинович создали объединение оппозиционных сил «Оппозиционная платформа – За жизнь» 9 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Верховной Раде Украины состоялось подписание соглашения об объединении оппозиции, создании «Оппозиционной платформы – За жизнь» и ее участия в президентских, парламентских и местных выборах.

Соглашение подписали Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.



Своей целью объединенная оппозиция ставит прекращение войны, возрождение экономики и защиту интересов простых украинцев.



– Сегодня очень плохая новость для действующей власти, – прокомментировал подписание Юрий Бойко. – Мы приглашаем все оппозиционные силы в наше объединение, для того чтобы восстановить в стране мир, стабильность, порядок, прекратить войну и сделать жизнь наших граждан счастливой.



В соглашении подчеркивается, что главные враги Украины – война, социальная несправедливость, коррупция, криминальный произвол, преступная власть, тарифный геноцид, «хищнический национализм» и бедность украинцев.



«Мы – вместе, чтобы победить «партию войны и воровства» и вернуть миллионам наших граждан мирную, единую и успешную страну, где людям будет обеспечен достойный уровень жизни», – отмечают Юрий Бойко и Вадим Рабинович в документе.



Особо подчеркивается необходимость прекращения войны на востоке Украины путем реализации Минских соглашений и восстановления мира в стране. Своими стратегическими целями лидеры объединения видят возвращение в страну реальной демократии и децентрализацию власти, возвращение свободы слова и вероисповедания, активный нейтралитет Украины в военно-политической сфере и неучастие в любых военно-политических союзах, политику партнерства со всеми странами-соседями.



Лидеры объединения «Оппозиционная платформа – За жизнь» достигли согласия уже в ноябре 2018 года определить единого кандидата от своего объединения на президентские выборы, а также о совместном участии представителей объединения на следующих выборах в Верховную Раду и местных выборах всех уровней.



Оппозиционное объединение открыто к диалогу и готово принять в свои ряды другие партии.



– Создана платформа для оппозиционных сил, которые должны объединиться, чтобы остановить вакханалию этой власти. На эту платформу мы приглашаем всех. Я уверен, что еще десятки партий и движений войдут в эту платформу, потому что она сегодня единственная верная и правильная, – заявил Вадим Рабинович.



«Украина для всех одна. В единстве – сила. В единстве – будущее. Мы объединились, чтобы строить и побеждать!» – говорится в заявлении «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ».