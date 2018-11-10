Общество

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В Красноградском районе Харьковщины откроют новый корпус детсада

В Красноградском районе Харьковщины откроют новый корпус детсада
Работы по реконструкции и ремонту зданий Песчанского детсада финансировались за счет средств международных партнеров, местного и областного бюджетов.
В новом корпусе – два групповых и спальных помещения, медицинский кабинет, пищеблок и музыкальный зал.

– У нас большое село, поэтому на посещение детсада была очередь. Односельчане с радостью восприняли новость об открытии еще одного корпуса сада, ведь здесь современные условия и оборудование, которое соответствует образовательным программам. Условия у нас теперь не хуже, чем у городских детей, – говорит песчанский сельский голова Светлана Кривенко.

Напомним, за два года в Харьковской области открыли 35 новых детсадов и более ста групп. Вопросу развития дошкольного образования много внимания уделяет глава ХОГА Юлия Светличная.

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