В Красноградском районе Харьковщины откроют новый корпус детсада 10 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Работы по реконструкции и ремонту зданий Песчанского детсада финансировались за счет средств международных партнеров, местного и областного бюджетов.

В новом корпусе – два групповых и спальных помещения, медицинский кабинет, пищеблок и музыкальный зал.



– У нас большое село, поэтому на посещение детсада была очередь. Односельчане с радостью восприняли новость об открытии еще одного корпуса сада, ведь здесь современные условия и оборудование, которое соответствует образовательным программам. Условия у нас теперь не хуже, чем у городских детей, – говорит песчанский сельский голова Светлана Кривенко.



Напомним, за два года в Харьковской области открыли 35 новых детсадов и более ста групп. Вопросу развития дошкольного образования много внимания уделяет глава ХОГА Юлия Светличная.