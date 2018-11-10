Торговцы запрещенными снастями игнорируют закон 10 ноября 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Рыбоохранный патруль объявил охоту на торговцев запрещенными рыболовными снастями. «Улов» впечатляет – только за последнюю неделю было изъято 14 сеток и «экранов».

С 1 ноября на Харьковщине вступил в силу запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах.



— Чтобы предупредить нарушения правил рыболовства в период запрета, рыбоохранным патрулем проводится работа по выявлению сбыта запрещенных орудий лова, — сообщили в Управлении Госрыбагентства в Харьковской области.



По результатам проведенных мероприятий на торговых площадках Харькова и области в ноябре было обнаружено несколько нарушителей, у которых изъяли 14 запрещенных рыболовных снастей.



— В частности, 6 ноября патрульные разоблачили гражданина на ТЦ «Барабашово», у которого обнаружили три сетки из лески и десять «экранов». Он пытался их продать, — рассказали в областном Госрыбагентстве. — На том же рынке было зафиксировано еще одно аналогичное нарушение – у мужчины была изъята сетка из лески.



По данным фактам составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Нарушителям грозит штраф в размере от 153 до 1700 гривен с конфискацией орудий, материалов и средств для их изготовления.



Харьковский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранное законодательство.



— Если вы заметили нарушение — срочно сообщайте на горячую линию по телефонам:

(095) 611-94-30 или (098) 894-25-94, — обращаются патрульные к жителям Харькова и области.