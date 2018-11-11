Как заставить водителей соблюдать закон?

«Мордой в пол» – без разговоров?

Чем поможет институт дежурных судей?

Должна быть отдельная статья за оскорбление полицейского

Как решить проблему с установлением личности нарушителя

Наказание в размере пачки сигарет

Статья 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Какие еще изменения предлагают внести в законодательство Украины представители правоохранительных органов, дабы навести порядок на дорогах и беспрепятственно привлечь к ответственности нарушителя.По мнению адвоката по ДТП и делам с участием сотрудников патрульной полиции Евгения Мельниченко, реформа правоохранительной системы – одна из самых передовых на сегодняшний день, огромный шаг вперед в свете общения с гражданами и защиты прав людей. Однако общество, к сожалению, оказалось не готовым к вежливым полицейским. Многие порой нуждаются в более жестких действиях со стороны патрульных.— В том, что сейчас на наших дорогах растет количество ДТП – вина вовсе не патрульных. Проблема лежит гораздо глубже – в менталитете наших людей, — говорит Евгений Мельниченко. — Я считаю, что для украинцев была бы более приемлема американская модель полиции – когда «мордой в пол», без разговоров. Для тех, кто не нарушает, полиция не страшна, а вот нарушители понимают только позицию силы. Им нужна жесткая полиция, которая будет ставить их в рамки.По словам адвоката, в сети работают «проплаченные» блогеры, которые намеренно дискредитируют патрульную полицию, показывая, как «правильно» вести себя водителю с инспектором.— И учат при этом откровенно пагубным вещам, которые приводят к негативным последствиям на дороге, — продолжает адвокат. – Кстати, в Харькове такие блогеры заняли свою нишу и просто-напросто отрабатывают свои деньги по дискредитации полиции. Это конкретно проплаченные проекты. Посылать матом патрульного и понимать, что за это ничего не будет – это путь в никуда. Сегодня послали патрульного, завтра проехали на красный, послезавтра сбили человека. Дело Зайцевой – очень яркий пример, что может произойти, когда человек не думает о последствиях.Глава сектора правового обеспечения управления патрульной полиции в Харьковской области Кирилл Бабаскин не скрывает: сейчас полицейским гораздо сложнее работать в Харькове, нежели три года назад, когда патрульная полиция только создавалась.— Харьков – город юристов. Если сам не юрист, то наверняка знает юриста, который может помочь, либо любитель смотреть каналы на «Ютюбе», где учат, как «правильно» вести себя с полицейским. В итоге у водителя складывается впечатление, что разговаривать с нами можно так, как он считает нужным, и ответственность он не понесет, — сетует Кирилл Бабаскин.Какие же изменения, по мнению правоохранителей, необходимо внести в законодательство, чтобы повысить авторитет патрульного и дать ему в руки реальные инструменты влияния на нарушителей?Как отмечает инспектор сектора правового обеспечения Управления патрульной полиции в Харьковской области Александр Крюков, у полицейского, в общем-то, есть законный механизм привлечь к ответственности человека, который его откровенно оскорбляет.— Предусмотрена ответственность за нецензурную ругань в общественных местах, за неисполнение законных требований полицейского, — напоминает инспектор. – Но что делать после того, как составлены административные материалы? Минимальный штраф, предусмотренный статьей 173 Кодекса Украины по административным правонарушениям, составляет всего лишь 51 гривну.Более того, чтобы привлечь человека к ответственности по 173-й статье, необходимо обязательное его присутствие. Дело не может рассматриваться в суде без участия этого лица.— Зачастую человек зачастую зарегистрирован в одном месте, а проживает – в другом. И если он не приходит на рассмотрение дела, а такое происходит сплошь и рядом, вступает в действие так называемый судебный привод — то есть инспектор полиции или участковый идет к нарушителю домой, чтобы лично привести его в суд. А он там не живет! Где его искать? – продолжает инспектор патрульной полиции. — Ради 51 гривны – ехать куда-то на другой конец города, заниматься поисками…Чтобы избежать подобных ситуаций, Александр Крюков предлагает создать институт дежурных судей.— Водители, которые нецензурно выражаются, высказываются в обидной форме в отношении правоохранителей или судей, находятся, как правило в состоянии алкогольного опьянения или в агрессивном состоянии. Если после составления админматериалов посадить его автомобиль и прямо ночью отвезти к дежурному судье, чтобы он высказался в его присутствии – судья наверняка принял бы более суровые санкции, нежели штраф в размере 51 гривны. Допустим, если бы нарушитель был приговорен к общественным работам, в следующий раз он уже подумал бы, как себя вести, — считает Александр Крюков. — На данный момент срок привлечения к админответственности составляет три месяца. И когда через неделю или через месяц человека находят и он приходит в суд весь белый и пушистый – мол, извините, погорячился, – судья ему верит и выносит решение о штрафе в 51 гривну. Это пачка сигарет! Просто смешно...Кирилл Бабаскин с коллегой согласен: создание института дежурных судей особенно актуально в ночное время.— Если правонарушение происходит днем, на человека составляется протокол за мелкое хулиганство, его тут же везут в суд, где при наличии свободного судьи сразу же выносится решение по факту правонарушения, и нарушитель может даже лишиться свободы на небольшой срок. Это может быть административный арест на 3-15 суток или общественные работы, а не просто штраф, — поясняет Кирилл Бабаскин. – Это очень актуально, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно себя ведет, а это происходит зачастую именно ночью.Александр Крюков предлагает еще один вариант – рассмотрение дел по таким правонарушениям должны проходить без участия нарушителя и с ужесточением системы штрафов.— Один раз доставили повестку явиться в суд – человек не явился, второй раз… В таком случае судья должен иметь право автоматически рассматривать дело без участия этого человека, — считает инспектор. — Если человек имеет в своем распоряжении транспортное средство и не оплачивает штраф — материалы посылаются в исполнительную службу для взыскания двойной суммы штрафа. В таком случае даже не нужны будут отдельные статьи за оскорбление полицейского.Кирилл Бабаскин все же настаивает, чтобы в КУоАП была добавлена статья об оскорблении полицейского и на законодательном уровне дано определение, что именно считать оскорблением. По его мнению, нужно также внести ясность: либо полицейский будет на месте накладывать взыскание на нарушителя, либо этот вопрос будет решаться в суде или на админкомиссии.— Степень оскорбления каждый инспектор может сам объективно оценить, — продолжает он. — Для меня, например, если человека останавливаешь, представляешься, озвучиваешь причину остановки, а в ответ слышишь: «Видео покажи» — это уже начало негативного общения. И в дальнейшем такой водитель всячески препятствует действиям полицейского, например, прячет документы. И это оскорбление уже не только полицейского, но и государства, поскольку все это ведет к нарушению принципа неизбежности наказания, — считает Кирилл Бабаскин.Правоохранители озвучили еще один проблемный момент, существенно мешающий работе патрульной полиции в привлечении нарушителей ПДД к ответственности и наведению порядка на дорогах.— Проблема существует с момента создания патрульной полиции – установление личности нарушителя, — говорит Кирилл Бабаскин. – КУоАП позволяет задержать человека на три часа. В течение этого времени очень проблематично установить его личность. Проехал человек на красный сигнал светофора, документы не предъявил – пытаемся установить личность. И если раньше он не привлекался к ответственности, не был судим – скорее всего, ему удастся избежать наказания за свое правонарушение, потому что у нас нет единой картотеки, дактилоскопической базы и т.д.По словам Кирилла Бабаскина, он надеется на принятие законопроекта, в котором была бы прописана хотя бы обязанность водителя передать (не предъявить, а именно передать) для проверки водительское удостоверение.— Это хотя бы даст возможность установить его личность, — говорит он. — Причем желательно, чтобы документ находился у инспектора до момента рассмотрения дела по сути. И когда водителю вручается копия постановления, тогда же возвращается и водительское удостоверение. Соответственно, это должно касаться и техпаспорта, и страхового полиса.При этом Александр Крюков замечает, что не предъявление водителем транспортного средства документов само по себе является административным правонарушением, которое влечет за собой доставку правонарушителя в отдел полиции. Но опять-таки возникает вопрос: как установить его личность?— Как я это вижу. Недавно президент вручил десятимиллионный биометрический загранпаспорт гражданке Украины. Оформляя этот документ, человек оставляет отпечатки пальцев. Если бы в отделениях полиции были специальные устройства для считывания отпечатков, то могло бы стать основой для идентификации нарушителей. Но пока мы таких устройств, к сожалению, не имеем. И если у человека нет документов, шансы избежать наказания за реальное правонарушение у него очень велики, — считает инспектор. — Если бы такие устройства были, стало бы намного проще работать: человек доставляется в отделение полиции, сдает отпечатки пальцев, идентифицируется, и уже на основании этого составляется админматериал.