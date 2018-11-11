Что такое варикоз и чем он опасен?

У меня вопрос по варикозу: одни паникуют из-за этой проблемы и бегают по врачам, другие не обращают внимания. Чем опасен варикоз? На какой стадии заболевания нужно беспокоиться? Владислава Панченко
Болезнь вен
Варикоз возникает, когда создаются предпосылки для излишнего растяжения венозных стенок, вводит в курс дела врач-флеболог Инна Самойленко.
– К этой болезни может привести стоячая или сидячая работа, длительные нагрузки на ноги (в том числе спортивные), лишний вес, наследственная предрасположенность. Дело в том, что кровь по венам ног течет, преодолевая силу тяжести, – говорит врач. – Это означает, что для обеспечения нормального кровотока должны работать мышцы нижних конечностей. Сокращаясь, эти мышцы выполняют функцию насоса. И если целый день находиться в сидячем положении, то мышцы не сокращаются – соответственно, замедляется движение крови. А это, в свою очередь, приводит к формированию венозного застоя.
По словам специалиста, важную роль играет и состояние клапанов: «заслонки» внутри вены препятствуют обратному току крови сверху вниз. В том случае, если клапаны смыкаются неплотно, правильное движение крови нарушается. В результате, стенки вены еще больше растягиваются, возрастает риск развития воспалительных заболеваний вен.
Лечение: чем раньше, тем лучше
Рассматривать варикоз только как косметическую проблему, неправильно и опасно, настаивает специалист.
– Если это заболевание оставить без внимания, последствия могут быть серьезными вплоть до потери трудоспособности, – предостерегает Инна Самойленко. – По данным исследований, от 10% до 30% случаев варикоза заканчиваются инвалидностью. При этом на ранней стадии варикоз легко поддается лечению. А если впоследствии регулярно наблюдаться у врача, то рецидивов можно избежать, сохранив здоровье ног.
Важно понимать: если на ногах нет извилистых синих вен, это еще не означает отсутствие варикоза.
– О наличии варикозной болезни могут сигнализировать сосудистые звездочки, синие капилляры, проступающие на коже. И чем раньше начнется лечение, тем эффективнее оно будет, – подчеркивает флеболог.
По словам специалиста, степень выраженности вен при варикозе не всегда информирует о стадии заболевания. Нужно учитывать врожденные особенности вен, например, глубину их залегания. Сделать вывод о степени развития варикоза сможет только флеболог после соответствующего УЗИ.
А если не лечить?
Риски серьезные, говорит специалист.
– Сам по себе варикоз не пройдет: без терапии состояние вен будет ухудшаться. Что это значит? Боли, отечность, судороги. Без лечения эти симптомы станут неотъемлемой частью жизни, – предупреждает медик. – Повышается риск развития тромбофлебита. Растяжение венозной стенки и застой крови создают предпосылки для формирования тромба (кровяной сгусток в просвете сосуда). Последствия тромбофлебита опасны для жизни: это либо полное закрытие просвета вены и нарушение кровообращения, либо отрыв тромба и закупорка других сосудов.
По словам Инны Самойленко, существует вероятность еще одного опасного осложнения – трофической язвы. Ведь любое нарушение кровообращения приводит к нарушению питания окружающих тканей. Поэтому на конечности, пораженной варикозом, может появиться незаживающая рана. Следствием запущенной трофической язвы может стать гангрена.
Какие меры помогут?
После УЗИ-исследования, которое позволит оценить ситуацию, флеболог даст рекомендации по лечению. Как правило, это комплекс мер. Он может включать, например, лазерное лечение (ЭВЛК) и склеротерапию. На время лечения будет рекомендован компрессионный трикотаж. Его обязательно нужно носить, поскольку компрессия поможет наладить венозный кровоток и повысит эффективность лечения.
По окончании курса лечения важно раз в полгода посещать флеболога, не пренебрегая профилактическими мерами.