Что такое варикоз и чем он опасен? 11 ноября 2018 г. Анна Борисова 0 0

У меня вопрос по варикозу: одни паникуют из-за этой проблемы и бегают по врачам, другие не обращают внимания. Чем опасен варикоз? На какой стадии заболевания нужно беспокоиться?

Владислава Панченко