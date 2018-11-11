Харьковские библиотекари пишут материалы в «Википедию»

Как раз с этой целью при поддержке ХОГА в этом году на Харьковщине впервые пройдет конкурс «ВікіХарківщина 2018».
С 5 по 18 ноября 2018 года в украинской «Википедии» проходит конкурс материалов и фотографий «ВікіХарківщина 2018» для сотрудников и пользователей публичных библиотек, организованный Управлением культуры и туризма ХОГА совместно с Харьковской областной научной библиотекой и общественной организацией «Викимедиа Украина»
— Целью конкурса является распространение и популяризация знаний о Харьковщине через украинскую «Википедию», а также освещение деятельности библиотек как учреждений, где хранятся ценные материалы по истории и культуре родного края, — говорит заместитель начальника Управления культуры и туризма облгосадминистрации Александр Костин.
Как рассказал «Вечернему Харькову»
представитель ОО «Викимедиа Украина» в Харьковской области Сергей Петров, во время конкурса участники могут создавать новые или дополнять уже имеющиеся статьи о населенных пунктах, административных единицах, географических объектах, памятниках историко-культурного наследия и природы городов и сел области, важных учреждениях, организациях и предприятиях региона, а также об известных людях, жизнь и деятельность которых связана с Харьковщиной. Конкурсные статьи должны соответствовать критериям значимости в «Википедии», базироваться на надежных источниках информации и ссылаться на них, не нарушать авторское право, а также соблюдать нейтральную точку зрения и не содержать оригинальных исследований или неподтвержденной в источниках информации.
— Кроме того, участники могут загружать фотографии соответствующих объектов, известных людей, творческих коллективов, местных праздников и мероприятий края. Фотографии должны быть сделаны участниками лично и не нарушать авторских прав, — уточнил Сергей Петров.
А чтобы конкурсанты могли все сделать правильно, не нарушив никаких требований, первый этап конкурса предполагал тренинги на тему: «Как правильно писать в «Википедию». Тренинги проводила группа википедистов вместе с работниками библиотек — как в Харькове, так и в районах области.
— Мы побывали в Волчанске, Первомайком, Купянске, Изюме, Чугуеве, намерены посетить Балаклею, — рассказывает Сергей Петров. — Также проводим тренинги для библиотекарей из области непосредственно в Харькове.
В частности, буквально 1 ноября состоялся тренинг в Харьковской областной универсальной научной библиотеке, где присутствовали библиотекари из Барвенково, Богодухова, Змиева, Кегичевки, Краснокутска, Лозовой, Люботина, Новой Водолаги, Чугуева, из харьковских библиотек.
— Во время практической части участники «викишколы» редактировали материалы о своих населенных пунктах, известных личностях, связанных с Харьковской областью, а также знакомились с особенностями правил «Википедии» и разметки, — рассказывает Сергей Петров. — Тренеры показывали, как можно дооформить информацию о своем населенном пункте, создать сноски уточненных утверждений, а также добавить сведения о библиотеке. Также было много вопросов по вставке фотографий в материалы «Википедии».
Это делается для того, отмечает Сергей Петров, чтобы научить библиотечных работников пользоваться «Википедией» и вдохновить их на дальнейшее ее наполнение материалами – прежде всего из изданий, находящихся в фондах этих библиотек, – об истории районов и населенных пунктов, а также известных людей.
— И у нас уже есть библиотеки, которые имеют определенные навыки и, главное, располагают интересными материалами о своей местности, о выдающихся личностях, которые жили или побывали там, — говорит представитель ОО «Викимедиа Украина». – То есть еще одна цель конкурса — популяризировать свой район, свой населенный пункт, показать все его изюминки, о которых, возможно, мало кто знает. Важно также сохранить уникальную информацию о Харьковщине, которая находится на бумажных носителях, допустим, в местных газетах, и до Харькова просто не доходит. Она представляет собой настоящий клад для краеведов, и это прекрасно, если она появится в электронном виде в наибольшей онлайн-энциклопедии на украинском языке.
Кстати, участие в конкурсе могут принять не только сотрудники, но и пользователи библиотек.
— Чтобы стать участником конкурса, читатель должен сообщить о своем участии соответствующую библиотеку любым приемлемым способом. Это необходимо, потому что конкурс проходит как среди индивидуальных участников, так и среди коллективов библиотек, — сообщила директор Харьковской областной универсальной научной библиотеки Наталья Шостко.
Кстати, для активных библиотек организаторы ввели специальную номинацию, в которой победитель будет определен не только по результатам внесения в «Википедию» вновь созданных и улучшенных статей и загруженных фотографий, но и по способам привлечения новых авторов среди читателей.
От идеи до воплощения
— Идея привлекать библиотекарей к написанию материалов для «Википедии» – не нова для Украины, она возникла практически сразу после появления украинской «Википедии» в 2001 году. Но активной массовости это движение набрало за границей в 2009-2011 годах. В Украине же оно стало масштабным с 2011 года, — рассказывает Сергей Петров, который является инициатором проведения конкурса на Харьковщине. — Именно тогда у меня возникла идея путем конкурса привлечь библиотекарей к редактированию и написанию «Википедии». На Харьковщине это удалось воплотить только в нынешнем году.