Харьковские библиотекари пишут материалы в «Википедию»

От идеи до воплощения

— Идея привлекать библиотекарей к написанию материалов для «Википедии» – не нова для Украины, она возникла практически сразу после появления украинской «Википедии» в 2001 году. Но активной массовости это движение набрало за границей в 2009-2011 годах. В Украине же оно стало масштабным с 2011 года, — рассказывает Сергей Петров, который является инициатором проведения конкурса на Харьковщине. — Именно тогда у меня возникла идея путем конкурса привлечь библиотекарей к редактированию и написанию «Википедии». На Харьковщине это удалось воплотить только в нынешнем году.