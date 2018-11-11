Усик нокаутом выиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира: видео-факт 11 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, состоявшемся в британском Манчестере, Александр Усик победил нокаутом британца Тони Белью.