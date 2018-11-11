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Усик нокаутом выиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира: видео-факт

Усик нокаутом выиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира: видео-факт
В поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, состоявшемся в британском Манчестере, Александр Усик победил нокаутом британца Тони Белью.
Об этом сообщает НВ.

Соперники начали бой осторожно, но в конце первого раунда британский боксер действовал активнее. Этот темп он продолжил и в дальнейшем, удачно попав джебом во втором раунде.

Украинец прибавил в третьем раунде, и хотя действовал от обороны, но отвечал оппоненту резкими контратаками. Белью хуже начинал четвертую и пятую трехминутки, но лучше их завершал.

Британец, в целом, надежно защищался даже после того, как сопернику удавалось попадать в его голову.

Роковым для Белью оказался восьмой раунд, в котором Усик провел целую серию ударов, в результате которых отправил оппонента в нокдаун, который стал нокаутом. Примечательно, что украинец проигрывал по очкам.


Тем самым Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояс авторитетного журнала The Ring.

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