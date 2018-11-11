Автомобильные воры предпочитают «Жигули»

С начала года на территории Харьковской области произошло более 300 угонов автомобилей. Пока правоохранителям удалось раскрыть меньше половины краж.
Как сохранить свою машину в целости и сохранности, подсказали в Нацполиции.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, с начала года на территории Харьковской области произошло 307 угонов автомобилей. По данным полиции, раскрыто 128 преступлений.
— Чаще всего злоумышленники охотятся на автомобили марки ВАЗ, — уточнили правоохранители.
Чтобы обезопасить автомобиль, лучше оставлять его на охраняемых стоянках, предупреждают в полиции.
— Всегда закрывайте двери и не оставляйте ключ в замке зажигания. Никогда не держите второй набор ключей в автомобиле. Не оставляйте в салоне документы и ценные вещи, которые могут привлечь злоумышленников. Не пользуйтесь услугами сомнительных СТО, не оставляйте машину с ключами малознакомым мастерам или сотрудникам автостоянок и автомоек, особенно на ночь, — посоветовали правоохранители.
Если же, несмотря на все меры предосторожности, вашим автомобилем незаконно завладели, немедленно звоните в полицию. Обязательно укажите марку, регистрационные номера, цвет автомобиля, номер двигателя, кузова, советуют в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.
Попробуйте установить очевидцев преступления. Попросите их задержаться до прибытия полиции. Помните, что любые дополнительные подробности увеличивают шанс при розыске автомобиля, говорят полицейские.