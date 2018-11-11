Происшествия

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Автомобильные воры предпочитают «Жигули»

Автомобильные воры предпочитают «Жигули»
Автомобильные воры предпочитают «Жигули» С начала года на территории Харьковской области произошло более 300 угонов автомобилей. Пока правоохранителям удалось раскрыть меньше половины краж.
Как сохранить свою машину в целости и сохранности, подсказали в Нацполиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, с начала года на территории Харьковской области произошло 307 угонов автомобилей. По данным полиции, раскрыто 128 преступлений.

— Чаще всего злоумышленники охотятся на автомобили марки ВАЗ, — уточнили правоохранители.

Чтобы обезопасить автомобиль, лучше оставлять его на охраняемых стоянках, предупреждают в полиции.

— Всегда закрывайте двери и не оставляйте ключ в замке зажигания. Никогда не держите второй набор ключей в автомобиле. Не оставляйте в салоне документы и ценные вещи, которые могут привлечь злоумышленников. Не пользуйтесь услугами сомнительных СТО, не оставляйте машину с ключами малознакомым мастерам или сотрудникам автостоянок и автомоек, особенно на ночь, — посоветовали правоохранители.

Если же, несмотря на все меры предосторожности, вашим автомобилем незаконно завладели, немедленно звоните в полицию. Обязательно укажите марку, регистрационные номера, цвет автомобиля, номер двигателя, кузова, советуют в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Попробуйте установить очевидцев преступления. Попросите их задержаться до прибытия полиции. Помните, что любые дополнительные подробности увеличивают шанс при розыске автомобиля, говорят полицейские.

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