Бойко, как единый кандидат от оппозиции, проходит во второй тур

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил политолог Алексей Якубин.
«Общество требует альтернативы. Есть запрос в обществе на немайданную политическую силу, на немайданную оппозицию. Которая вместо вопроса НАТО говорила бы об активном нейтралитете. А вместо продолжения неолиберальной политики социальных сокращений – говорила бы о социальной державе и возрождении в Украине такой модели», – отметил Алексей Якубин.
Он подчеркнул, что около 50% наших граждан или разочаровались в нынешних политических силах, или не определились. И украинцы хотят видеть альтернативу той политике, которая реализовывалась последние четыре с половиной года.
Говоря об объединении «Оппозиционная платформа – За жизнь», которое было создано 9 ноября
Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, политолог отметил, что в украинской политике появилась действительная альтернатива, которая может принести успех на выборах.
«Насколько я понимаю, это объединение во многом происходит вокруг конструктивных идей, вокруг определенных идей по решению проблем. В данном случае об этом следует говорить. Если мы посмотрим на социологию, то около 70% опрошенных наших граждан волнует проблема мира, далее идут социально-экономические вопросы, борьба с коррупцией. Все эти вопросы, я так понимаю, лежат в основе объединения», – отмечает Алексей Якубин.
По его словам, страна нуждается в том, чтобы на президентских выборах и парламентских выборах принимали участие, в том числе, представители такой конструктивной объединенной оппозиции.
«Насколько я понимаю, сейчас есть определенная договоренность относительно единого кандидата в дальнейшем едином списке на парламентских и на местных выборах в 2020 году. Если говорить о президентских, то социология показывает, что наиболее популярным является Юрий Бойко. Если будет четко определен кандидат этого фланга, то я думаю, что рейтинг у него может быть значительно выше 10%, что дает ему большие шансы на выход во второй тур президентской кампании», – сказал Алексей Якубин.
Как известно из недавних исследований группы «София», проведенного 27.09 - 6.10.2018, если бы «Оппозиционный блок» и партия «За Жизнь» выдвинули Юрия Бойко в качестве единого кандидата, то безоговорочными фаворитами первого тура президентских выборов стали бы Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. В этом случае Тимошенко поддержали бы 15,5% респондентов (среди тех, кто будет голосовать), а Бойко – 14,0% избирателей.