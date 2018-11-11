Бойко, как единый кандидат от оппозиции, проходит во второй тур 11 ноября 2018 г. источник 0 0

В обществе появился запрос на немайданного политика, а если от оппозиции будет выдвинут единый кандидат, то рейтинг у него может быть значительно выше 10%.