Украина

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Синоптики пообещали украинцам похолодание в ближайшие дни

Синоптики пообещали украинцам похолодание в ближайшие дни
В ближайшие сутки в Украину переместится порция прохладного воздуха, температура снизится, сообщает Укргидрометцентр.
В восточных регионах, северных и центральных областях прогнозируется небольшой мокрый снег, на востоке – с дождем. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в центральных, южных и восточных областях местами туман и слабый гололед. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-западный (в восточных областях – восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днем - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

В пятницу, 7 декабря, в западных областях ожидается небольшой мокрый снег с дождем, местами гололед, в восточных областях синоптики прогнозируют слабый снег. На остальной территории страны - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, на крайнем западе 1-6° мороза; днём 0-5° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве будет сухо, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.

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