Харьков

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В Харькове утеплили приют для животных

В Харькове утеплили приют для животных
В КП «Центр обращения с животными» продолжаются мероприятия по подготовке помещений для животных к зимним холодам.
В зоне карантина были оборудованы боксы для содержания щенков и короткошерстных собак. Боксы размещены в отапливаемом помещении зоны, оборудованы вентиляцией и системой водоотведения и выполнены с учетом необходимости их частого мытья и дезинфекции.

Как сообщили на предприятии, все предыдущие зимы собаки, находившиеся в зоне карантина, содержались в уличных вольерах, в утепленных будках. Но на карантине периодически находятся щенки, в силу возраста тяжело переносящие холод, а также потерявшиеся или выгнанные нерадивыми хозяевами короткошерстные породистые собаки, которые не приспособлены к содержанию на улице в мороз. Вследствие этого и назрела необходимость в строительстве теплых боксов.  Стоимость строительных работ составила 75 тысяч грн.

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