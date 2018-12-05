Харьков

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В Харькове пройдет международный форум уличных культур

В Харькове пройдет международный форум уличных культур
III Международный форум уличных культур 2018 состоится 8-9 декабря в Харькове.
На форум приглашаются общественные организации, атлеты, специалисты, активисты, промоутеры, блогеры и журналисты, которые занимаются развитием уличных урбан-культур. Гостями форума станут представители общественных организаций и специалисты в области уличной культуры из Украины (Киев, Днепр, Николаев, Сумы и др.) и Европы, в частности, из Молдовы, Латвии, Беларуси.

На форуме будут подведены итоги деятельности различных платформ уличных видов спорта и урбан-культуры за 2018 год, будет представлена концепция развития инфраструктуры уличных культур в Харькове. Пройдет панельная дискуссия о работе всеукраинской Ассоциации уличных видов спорта и урбан-культур, состоится обмен опытом с участниками урбан-движения из других городов Украины и стран зарубежья.

Форум пройдет в Харьковской школе архитектуры на улице Конторской, 5.

Напомним, что Международный форум уличных культур проводится для ознакомления с направлениями уличных видов спорта и культуры и их развитием. Это обмен опытом в сфере урбанистики, проектирования и строительства урбан-парков, менеджмента и маркетинга проектов.

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