Европейские партнеры помогают обеспечивать безопасность на Харьковщине 6 декабря 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Консультативная миссия Евросоюза продолжит работу офиса в Харьковской области.

Дальнейшие направления сотрудничества обсудили во время встречи глава ХОГА Юлия Светличная и председатель КМЕС в Украине Кястутис Ланчинскас.



В начале встречи Юлия Светличная отметила эффективное сотрудничество Харьковской области с Консультативной миссией Европейского Союза и результаты, которые дает такая работа.



– Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество также будет направлено на укрепление правоохранительной системы в Харьковском регионе и внедрение новых идей, новых европейских подходов, – сказала руководитель области.



Она заверила международных партнеров в поддержке работы миссии в Харьковской области со стороны ХОГА.



– Мы сделаем все, чтобы ваша коммуникация с силовыми структурами на территории Харьковщины была конструктивной и эффективной. Отмечаем положительную оценку областных программ, которые мы разработали вместе с вами и которые были утверждены областным советом. Продолжаем эту работу. Если будут предложения с вашей стороны, рассмотрим и включим их в проекты, которые уже существуют в наших программах, – заверила Юлия Светличная.



В свою очередь, Кястутис Ланчинскас отметил результаты, которых удалось достичь в Харьковской области – в частности, в области разработки программы общественной безопасности.



– Мы остаемся в Харьковской области. Миссия продолжит свою работу. Несколько дней назад в некоторых медиа появилась ложная информация, что миссия уйдет из некоторых регионов. Но это не так – мы остаемся, – заверил Кястутис Ланчинскас.



Во время встречи стороны обсудили ход реформирования правоохранительных органов и внедрение современных методов и лучших практик международных партнеров. Одним из поднятых вопросов стало дальнейшее повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам и взаимодействия полиции с общественностью. Кястутис Ланчинскас рассказал о проектах, которые миссия будет реализовывать в Харьковской области.



– Эффективность правоохранительной системы – залог спокойной жизни на территории Харьковской области. Поэтому усиление этого звена для нас очень важно, – подытожила Юлия Светличная.