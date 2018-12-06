Харьков

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Европейские партнеры помогают обеспечивать безопасность на Харьковщине

Европейские партнеры помогают обеспечивать безопасность на Харьковщине
Европейские партнеры помогают обеспечивать безопасность на Харьковщине Консультативная миссия Евросоюза продолжит работу офиса в Харьковской области.
Дальнейшие направления сотрудничества обсудили во время встречи глава ХОГА Юлия Светличная и председатель КМЕС в Украине Кястутис Ланчинскас.

В начале встречи Юлия Светличная отметила эффективное сотрудничество Харьковской области с Консультативной миссией Европейского Союза и результаты, которые дает такая работа.

– Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество также будет направлено на укрепление правоохранительной системы в Харьковском регионе и внедрение новых идей, новых европейских подходов, – сказала руководитель области.

Она заверила международных партнеров в поддержке работы миссии в Харьковской области со стороны ХОГА.

– Мы сделаем все, чтобы ваша коммуникация с силовыми структурами на территории Харьковщины была конструктивной и эффективной. Отмечаем положительную оценку областных программ, которые мы разработали вместе с вами и которые были утверждены областным советом. Продолжаем эту работу. Если будут предложения с вашей стороны, рассмотрим и включим их в проекты, которые уже существуют в наших программах, – заверила Юлия Светличная.

В свою очередь, Кястутис Ланчинскас отметил результаты, которых удалось достичь в Харьковской области – в частности, в области разработки программы общественной безопасности.

– Мы остаемся в Харьковской области. Миссия продолжит свою работу. Несколько дней назад в некоторых медиа появилась ложная информация, что миссия уйдет из некоторых регионов. Но это не так – мы остаемся, – заверил Кястутис Ланчинскас.

Во время встречи стороны обсудили ход реформирования правоохранительных органов и внедрение современных методов и лучших практик международных партнеров. Одним из поднятых вопросов стало дальнейшее повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам и взаимодействия полиции с общественностью. Кястутис Ланчинскас рассказал о проектах, которые миссия будет реализовывать в Харьковской области.

– Эффективность правоохранительной системы – залог спокойной жизни на территории Харьковской области. Поэтому усиление этого звена для нас очень важно, – подытожила Юлия Светличная.

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