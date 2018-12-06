Украина успешно испытала новейший ракетный комплекс 6 декабря 2018 г. источник 0 0

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил об успешном завершении испытаний нового берегового противокорабельного комплекса Нептун с крылатой ракетой дальностью до 300 км.

"Испытания прошли сегодня на юге в районе Одессы: мы испытывали нашу ракету противокорабельную - Нептун. Характеристики и задачи, которые мы ставили на этом этапе подтверждены, и даже есть возможности увеличить тактико-технические характеристики этой ракеты", - сообщил Полторак.



Кроме того, успешно прошли испытания модернизированного ЗРК С-125, который после обновления получил возможность поражать кроме воздушных целей также надводные.



"Мы модернизировали 125-й комплекс, который (теперь - Ред) может уничтожать как воздушные цели, так и надводные. После модернизации их испытали и они показали очень хороший результат: я уже имею видео, замминистра находится на месте", - рассказал Полторак.



По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, крылатая ракета Нептун в ходе испытаний уничтожила цель на расстоянии 280 км. Для проверки результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный.



Добавим, что рактета Нептун способна поражать наземные и морские цели на дальности в 300 км, а в перспективе - 500 км и более. При этом данный проект не зависит от иностранных комплектующих.