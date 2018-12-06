Условия оказания медицинской помощи в районах области приближаются к городским
6 декабря 2018 г.
Ирина Дергоусова
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На Харьковщине активно обновляются медицинские учреждения, и не только в областном центре, но и во всех районах области.
Капитальный ремонт медучреждений и профильных больниц начался по инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной еще в 2016–2017 годах. И сегодня уже можно подвести некоторые итоги проделанной работы.
То, что медицина – один из приоритетов работы областной власти, неоднократно подчеркивала глава области Юлия Светличная. В 2018 году работы по реорганизации медицинской отрасли в Харьковской области стали вестись еще более активными темпами.
– Каждый человек сталкивается со здравоохранением. Как пациенты, так и врачи должны иметь качественные комфортные условия. Почти 30 больниц будут отремонтированы, одновременно будем обеспечивать их современным качественным оборудованием. И это только начало, потому что некоторые больницы не видели ремонта по 40-50 лет. Сейчас проходит медицинская реформа, но больницы в ужасном состоянии. А медицинская реформа будет восприниматься тогда, когда появятся отремонтированные больницы, современное оборудование и профессиональная медицинская помощь. Именно тогда люди увидят действия власти. И именно так происходит в Харьковской области, – говорит руководитель облгосадминистрации.
В областной больнице ремонт идет полным ходом
Некоторым корпусам Харьковской областной клинической больницы более ста лет, поэтому здания давно нуждались в ремонте. Сейчас в медицинском учреждении полным ходом ведутся ремонтные работы.
– Юлия Светличная услышала нас, когда говорилось о том, что хорошо бы сделать ремонт в больнице. Благодаря такому вниманию губернатора начались активные работы, – рассказывает и.о. генерального директора Харьковской областной клинической больницы Владимир Ярош. – Сейчас в большом девятиэтажном корпусе ведутся полномасштабные работы по реконструкции кардиологического отделения с созданием специализированной кардиологической реанимации. Ведется реконструкция седьмого этажа – это хирургическое отделение. Идут определенные работы в травматологическом отделении – это восьмой этаж. Кроме того, ремонт фасада проводится в старом четырехэтажном хирургическом корпусе – приводятся в порядок наружные стены, производится их утепление.
Обновляют в больнице, по словам Владимира Яроша, и офтальмологическое отделение. В медучреждении проведены работы по энергосбережению - заменены окна, радиаторы. Все это делается для того, чтобы пациенты получали медицинскую помощь в комфортных условиях.
Решение задач ведется комплексно
Кроме областной больницы, работы ведутся и в ряде других медицинских учреждениях Харькова - в частности, в детской областной больнице №1. Также капитально обновляется радиологический диспансер, завершены предпроектные работы по строительству нового онкологического областного диспансера, необходимость в котором ощущают пациенты.
Реконструкция медицинских учреждений ведется в областном центре и во всех районах области. При этом к вопросу подходят комплексно – происходит не только обновление зданий, но и установка нового оборудования.
– Юлия Александровна Светличная уделяет значительное внимание развитию медицинской отрасли, – говорит советник председателя Харьковской облгосадминистрации Наталья Куфтерина. – Ремонтируются больницы областного уровня, расположенные в Харькове, и медучреждения в регионе – в разных районах идет строительство амбулаторий, ведется закупка нового оборудования. Проходит закупка новых автомобилей. Они будут приобретены уже в этом году – сейчас заканчиваются тендерные процедуры. Сегодня приоритетом является вся система здравоохранения Харьковского региона, предоставление качественной медицинской помощи населению.
В больницах не было ремонта несколько десятилетий
И работа по активной реконструкции медицинских учреждений ведется не только в Харькове, но и в районах области. Ремонтируют и оснащают новым оборудованием медучреждения, которые не обновлялись десятилетиями.
Среди них – Изюмская центральная районная больница, в которой проходит капитальный ремонт. В ней заменены окна и пол. А благодаря новой электрике и тепловым узлам больница сможет экономить энергоресурсы. Помещение больницы не знало капитального ремонта с момента строительства, то есть более сорока лет.
– Благодаря губернатору Юлии Светличной в Изюмской центральной городской больнице начат ремонт, в 2017 году сделан капитальный ремонт четвертого этажа, где расположены терапевтическое и неврологическое отделения. Также отремонтировали хирургическое отделение – в частности, сделали капремонт водопроводной и отопительной систем, электросетям, – перечисляет главный врач Изюмской центральной городской больницы Дмитрий Зиновьев.
Больница получила и необходимое оборудование – новые аппараты УЗИ, маммографии, лабораторную аппаратуру.
Работа идет на нескольких объектах одновременно
Красноградская центральная районная больница — одна из тех, где проводится реконструкция. По словам главного врача учреждения Александра Колодяжного, длительное время на ремонт не давали ни копейки, последние два-три года ситуация значительно улучшилась. В этом году здесь провели капитальный ремонт пищевого блока, гинекологического отделения, купили современное медицинское оборудование, обустроили новое асфальтовое покрытие, провели работы по утеплению.
– Красноградская больница напоминает строительную площадку, – улыбается Александр Колодяжный. – Работа идет сразу на нескольких объектах одновременно, качество – солидное. И нам это приятно. Спасибо Юлии Александровне, облгосадминистрации, которые нас понимают и поддерживают в наших начинаниях и требованиях.
Работы будут продолжаться и в следующем году, уверен главврач.
Обновление проводится во всех отделениях
Краснокутская центральная районная больница также не осталась без внимания областной власти. Капитальное обновление проводится почти во всех отделениях – причем ведутся как наружные, так и внутренние работы. Изменениям радуются и медперсонал, и пациенты.
– Теперь у нас и окна, и батареи поменяли. Чисто, красиво, покрашено. Сейчас здесь хорошо, и мне приятно работать в этом отделении, – делится медицинская сестра инфекционного отделения КП «Краснокутская центральная районная больница» Виктория Бондарь.
– Разница, естественно, заметна, – соглашается мать ребенка, который проходил лечение в инфекционном отделении, Людмила Гулян. – Мы с ребенком часто ходили в лабораторию, и каждый день наблюдали колоссальные изменения.
Медицинское учреждение оснастили также современным оборудованием – в частности, приобрели физиотерапевтическое оборудование, аппарат ультразвуковой диагностики, аппарат УВЧ.
Ремонтные работы провели и в других районных больницах Харьковщины.
Молодые специалисты устремились в сельские районы
Определение медицинской сферы как одной из приоритетных сфер для развития в области не может не влиять на кадровый потенциал. Все больше молодых специалистов находят себе место работы в районах области. Так, в прошлом году в Харьковской области были распределены 74 интерна, в 2018 году их уже 298, сообщила Наталья Куфтерина.
– Создание при поддержке председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной лучших условий для работы медицинских работников приводит к тому, что с каждым годом увеличивается количество интернов, работающих в районах Харьковщины, – говорит советник главы ХОГА. – Так, например, больница в Балаклее хорошо отремонтирована и оснащена современным оборудованием, которое, кстати, также было приобретено при поддержке областного бюджета по инициативе Юлии Светличной. И мы видим, что больница становится привлекательным местом работы для молодых врачей. В прошлом году там было шесть интернов, сегодня уже 13 интернов разных специальностей намерены трудоустроиться в Балаклее.
Доступность и высокое качество медицины
На Харьковщине активно внедряется медицинская реформа на селе. Быстрыми темпами строятся сельские амбулатории. Их возводят в разных районах области. Строительство ведется в Балаклейском, Валковском, Дергачевском, Зачепиловском, Красноградском, Краснокутском, Купянском, Харьковском районах. Одновременно со зданиями, в которых в дальнейшем установят современное оборудование, строят и жилье для врачей. Кроме того, их обеспечат транспортом. Главная задача, которую сегодня ставит руководитель области – это доступность и высокое качество медицины на селе.
На сегодняшний день Харьковщина является лидером в вопросе заключения деклараций с врачами – уже подписано более миллиона договоров.
Выписано более миллиона «бесплатных» рецептов
Развивается программа «Доступные лекарства. К ней привлечено треть аптек региона. Программа предусматривает возмещение аптечной сети по фиксированной цене стоимости отпущенных лекарственных средств. Пациенты могут получить их по рецептам врачей бесплатно или с незначительной доплатой для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы. На этот год увеличены расходы и перечень лекарственных средств, реализуемых через эту программу.
– На сегодняшний день использовано почти 60 миллионов гривен – отпущены препараты, возмещены деньги аптекам. Всего Харьковской области выделено на программу «Доступные лекарства» 70 миллионов гривен, – говорит заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.
По его словам, выписано более миллиона рецептов, по которым люди получили лекарства. И благодаря регулярному приему медикаментов общее количество заболевших в области в целом снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На следующий год программа будет расширена.
В области появятся мобильные амбулатории
Будут реализованы новые направления работы в медицинской сфере. В качестве примера - в области начат новый проект по работе выездных мобильных амбулаторий. Его уже смогли оценить жители Песочина. Новшество предполагает выезд в населенные пункты области ведущих профильных специалистов на передвижной амбулатории, оснащенной необходимым оборудованием. Благодаря реализации проекта в следующем году медицинские услуги областного уровня будут еще более доступны для всех жителей области.