Житель Харькова из-за ошибки врачей угодил в реанимацию

Об этом сообщает
057.ua
Все началось в ноябре – появились симптомы простуды. У 29-летнего парня держалась небольшая температура, была слабость в теле, болели мышцы. Думали, что обычная осенняя простуда. Спустя неделю Иван не смог встать на ноги, появились отеки. Мать вызвала «скорую». Медики осмотрели больного. Сказали, что он простыл, а отеки появились от проблем с почками из-за болезни. По словам матери, сын не поправлялся – пришлось вызывать еще 3 «скорые». Врачи говорили, что все дело в простуде и причин для госпитализации больного нет.
Ивану назначили мочегонные и обезболивающие препараты. Однажды Наталья вызвала знакомую медсестру, которая и забила тревогу: отеки у парня не от почек, а из-за проблем с сердцем.
– 13 ноября я привезла ребенка в 30-ю областную больницу и сказала, что нужно что-то решать, потому что он не ходит. Врачи обнаружили у сына инфекционный эндокардит и гнойное воспаление легких. Он лежал в реанимации, немного пришел в себя, потом его перевели в кардиоотделение – у него начал разрушаться сердечный клапан. Две недели держалась температура выше 40 градусов. Из-за гнойного воспаления легких появилась сыпь – заражение крови, - со слезами рассказывает мать.
В понедельник парня перевели в инфекционную больницу. По словам врачей, на фоне общего диагноза у Ивана Атанасова появилась сердечно-лёгочная недостаточность. На лечение харьковчанина необходимы деньги – 150 тысяч гривен.
Врачи говорят, что процесс разрушения сердечного клапана остановлен. Но для лечения сначала нужно «убить» инфекцию в организме, из-за которой появилось заражение крови. Дальше медики будут «чистить» и восстанавливать сердечный клапан.