Житель Харькова из-за ошибки врачей угодил в реанимацию 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковчанка Наталья Атанасова ежедневно покупает лекарства для сына. Он сейчас находится в реанимации в 22-ой областной инфекционной больнице. На препараты ежедневно уходит около 5 тысяч.